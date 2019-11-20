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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/SİVAS (DHA)
20.11.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Soluk borusuna cisim kaçan kediyi hayata döndürdü

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Soluk borusuna cisim kaçan kediyi hayata döndürdü

Sivas'ta kuaför Murat Durak (35), soluk borusuna bir cisim kaçan kediyi yaptığı müdahale sonucu kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Örtülüpınar Mahallesi, Reşat Şemsettin Sokak'ta kuaförlük yapan Murat Durak, 4 gün önce yolda bir kedinin çırpındığını gördü. Kediye araba çarptığını düşünen Durak, müdahalede bulundu. Ancak kedinin boğazına bir cisim kaçtığını fark etti. Durak'ın yaklaşık 5 dakika süren çabası sonucu kedinin boğazındaki cisim çıktı. Durak'ın kediye müdahale anı kuaför dükkanının yakınlarındaki bir araç kiralama firmasının güvenlik kamerasına yansıdı.

Soluk borusuna cisim kaçan kediyi hayata döndürdü
'BİR HAYAT KURTARDIK, GÜZELDİ'

Murat Durak, kediyi ilk gördüğünde hemen müdahale etmeye çalıştığını belirterek, "Ben bu tür vakaları her yerde görüyorum. Arkadaşlarım bana söyledi, hemen gittim. Önce kediye araba çarptı sandım. Tam tersi olmuş, araba falan çarpmamış. Yerde kan falan da yoktu. Kediye baktığımda nefes alamıyordu ve ayakları çırpınıyordu. Soluk borusuna bir şey kaçtığını fark ettim. Daha sonra soluk borusuna elimle müdahale ettim. Çok şükür cismi çıkardım ve hoşuma gitti. Kedi kendine geldi. Elim kanadı ama bir hayat kurtardık, güzeldi. Kediyi bir saat sonra görünce daha da mutlu oldum" dedi.

Soluk borusuna cisim kaçan kediyi hayata döndürdü

 

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