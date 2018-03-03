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    Sokakta inanılmaz görüntüler!

    Mehmet İNAN//Halil ÖZÇOBAN/ (DHA)
    03.03.2018 - 14:31 | Son Güncelleme:

    Bursa'da lodos yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Saatteki hızı 26  kilometreye kadar çıkan lodos nedeniyle insanlar yürümekte zorluk çekti. Teleferikte lodos nedeniyle seferler durdu, BUDO da deniz otobüsü seferlerini iptal etti.

    Bursa'da sabah saatlerinde başlayan lodos etkisini sürdürürken, öğleden sonraki hızının ise saatte 50 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi. Etkili lodos, cadde ve sokaklarda yürüyen Bursalılara zor anlar yaşattı. Bursa'da hava sıcaklığının lodosun etkisiyle 19 dereceye çıktığını belirten Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerinde lodosun yerini yağmura bırakacağını, Uludağ’da ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklendiğini bildirdi.

    Lodosun etkisiyle teleferik işletmesi seferleri durdururken, BUDO da saat 15.55'e kadar olan deniz otobüsü seferlerini iptal etti. BUDO, lodos nedeniyle 10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), 11.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin yapılamadığını, 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 15.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu.

    Etiketler: Sokak , Lodos , Bursa , Rüzgar , son dakika
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