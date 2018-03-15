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    Sokak ortasında dehşet! Eski nişanlısını bacaklarından vurdu

    Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)
    15.03.2018 - 14:19 | Son Güncelleme:

    Samsun’da Erkan D. caddede yürüyen eski nişanlısı Neslihan Y.'ye silahlı saldırıda bulunup bacaklarından yaraladı. Kaçan Erkan D. yakalanıp gözaltına alınırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    NESLİHAN Y.,  İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yolda yürürken kısa süre önce ayrıldığı eski nişanlısı Erkan D.’nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların bacaklarına isabet ettiği Neslihan Y. kanlar içinde yere yığılırken, Erkan D. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ve sağlık ekipleri sevk edildi. Neslihan Y. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Erkan D.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Saldırının ve saldırganın kaçış anları ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Etiketler: Samsun , kadına şiddet , silahlı saldırı , gündem
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