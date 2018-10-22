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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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22.10.2018 - 09:09, Son Güncelleme:

Şok itiraf! Kandırıp tecavüz ediyorlar

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Şok itiraf! Kandırıp tecavüz ediyorlar

Terör örgütü PKK’dan kaçan 3 terörist, örgütün kandırarak dağa çıkardığı çocukların tecavüze uğradığını belirterek, “Ölümü göze alıp kaçanlar oluyor. Yakalananlar infaz ediliyor” dedi. Terörist elebaşları tarafından adete köle gibi kullanıldığını ifade eden itirafçı terörist, özellikle çocuklara yönelik cinsel tacizlerin ve bunun sonucunda yaşanan intihar teşebbüslerinin arttığını ifade etti.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü nokta operasyonlarla yurt içi ve sınır ötesinde ağır kayıplar veren terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin itirafları bölücü örgütün iğrenç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

CİNSEL İSTİSMAR

Güvenlik güçlerine 12 Eylül 2018 tarihinde teslim olan G. C. isimli terörist, örgüte Avrupa'dan katılan Fırat kod adlı B.A. isimli teröristin çocuk yaştaki bir kıza tecavüz ettiğini gördüğünü ve kızın kaçmaması için infazla korkutulduğunu söyledi. Örgüt içinde çocukların her türlü cinsel istismara maruz kaldığını anlatan terörist, çocukların zayıflığından istifade edildiğini, uyuşturucuya alıştırıldığını, tecavüz ve tacizlerden sonra infazla korkutularak kaçmalarının engellenmeye çalışıldığını kaydetti. Buna rağmen fırsatını bulanların ölümü göze alarak kaçtıklarını, yakalananların ise infaz edildiğini ifade etti.

SÖZDE MAHKEME İLE İNFAZ

Örgütten koparak 1 Eylül'de güvenlik güçlerine teslim olan 15 yaşındaki H.R. adlı terörist ise, kendisi gibi çocuk yaşta terör örgütünün sinsi tuzağına düşen arkadaşı D.P.'nin dokuz kez kaçma girişiminde bulunduğunu, son seferinde yakalanıp kamp alanına getirildiğini ve herkesin gözü önünde infaz edildiğini anlattı. Terörist elebaşları tarafından adete köle gibi kullanıldığını ifade eden H.R., ağır işlerde çalıştırılmak ve terörist elebaşlarının özellikle çocuklara yönelik iğrenç tacizlerin ve bunun sonucunda yaşanan intihar teşebbüslerinin arttığını ifade etti. Gerçekleri anlatmamaları için aileleri ile görüştürülmediklerini, susturulmaya çalıştıklarını aksi hareket edenlerin öldürülüp, ailelerine 'çatışmada öldü' denildiğini söyledi.

FIRSAT BULAN KAÇIYOR

26 Eylül'de güvenlik güçlerine teslim olan S.F. isimli terörist, eğitim gördükleri Gara bölgesinde örgüt içinde yasak ilişki yaşadığı iftirasına uğrayan R.K. adlı bir kadın teröristin, terör örgütünün baskısına daha fazla dayanamayıp göğsüne ateş ederek hayatını son verdiğini kaydetti. Örgüt içinde kaçışlar gibi intiharların da çokça görülmeye başladığını, yapılan zulümler nedeniyle yaşanılan zorlukların dayanılamayacak noktaya geldiğini anlattı. (SABAH)

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.10.2018-2)
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