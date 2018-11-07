SODES projelerinin paralarını FETÖ'ye aktarmışlar!
Erzincan'da Sosyal Destek Programı (SODES) projelerinde evrakta sahtecilikle nitelikli dolandırıcılık yaparak FETÖ'ye finansal destek sağlamakla suçlanan 8 şüpheli, 4 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
Erzincan merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Sosyal Destek Programı (SODES) projelerinde usulsüz işlem yaptıkları ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, SODES projelerinde örgüte finans desteği sağladıkları ve evrakta sahtecilik ile nitelikli dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 15 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, KHK ile kapatılan Erzincan Girişimci İşadamları ve Sanayicileri Derneği (EGİSAD) üyesi iş adamları ile yöneticilerin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik Erzincan, İstanbul, Gaziantep ve Erzurum'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 15 şüpheliden 8'i gözaltına alınırken adresinde bulunamayan 5 kişinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu olduğu, diğer iki zanlının ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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