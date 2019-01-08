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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
08.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Skype’taki tanık anlattı: Hüsnü’yü gördüm

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Skype’taki tanık anlattı: Hüsnü’yü gördüm

Ukrayna’da iki Türk öğrenciyi öldürmekle suçlanan Hüsnü Can Çökmez’in olay sırasında, öldürülen Buket Yıldız’la Skype’tan sohbet eden G. isimli gencin ifadesi üzerine her şeyi itiraf ettiği ortaya çıktı.

Harkov şehrinde, üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22) yaşadıkları evde öldürülmeleriyle ilgili Yıldız’ın eski erkek arkadaşı Hüsnü Can Çökmez’in 2 Ocak günü İstanbul’a döndüğü saptanmış, Çökmez Kurtköy’de babasının mezarı başında gözaltına alınmıştı. Çökmez, emniyette cinayetlerle bir ilgisinin olmadığını söyledi.

‘ÇIĞLIKLAR DUYDUM’

Çökmez, savcılığa çıkarılmadan saatler önce Ukrayna makamlarından bir tanık ifadesi savcılığa ulaştı. Almanya’da yaşayan ve Buket Yıldız’ın arkadaşı olduğunu söyleyen G., cinayete tanık olduğunu söylüyordu. Buket Yıldız ve arkadaşının öldüğünü haberlerde gördükten sonra hemen Almanya’da polise gitmiş, tanıklığı ile ilgili ifadesini vermişti. G. ifadesinde şunları anlattı: “Buket ile Skype üzerinden sohbet ediyorduk. Sohbet sırasında evin kapı zili çaldı. Sohbeti kapatmamasını söyledim. O da kapıya giderek açtı. Bu sırada kısa bir konuşmanın ardından çığlık sesleri duymaya başladım. Boğuşma sesleri de geliyordu. Sesler kesildiğinde bilgisayarın açık olduğu odaya Hüsnü Can Çökmez girdi. Sohbet programının açık olduğunu fark edince bilgisayarı kapattı.”
Soruşturmayı yürüten savcı, cinayetleri inkâr eden Çökmez’e bu tanık ifadesini okudu. Çökmez bu ifadenin ardından cinayetleri işlediğini itiraf etti. Çökmez, eski kız arkadaşı olan Buket Yıldız’ı barışma teklifini reddettiği için yılbaşında Ukrayna’daki evine gidip boğazını keserek öldürdüğünü, aynı gün Buket Yıldız’ın ev arkadaşı olan Zeynep Hüsnübey’i de öldürdüğünü, evde bulunan 4 bilgisayarı da olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla alıp Türkiye’ye getirerek sattığını söyledi.

Mezarlıkta Ukrayna zanlısından geriye kalan izler
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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