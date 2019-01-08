Skype’taki tanık anlattı: Hüsnü’yü gördüm
Ukrayna’da iki Türk öğrenciyi öldürmekle suçlanan Hüsnü Can Çökmez’in olay sırasında, öldürülen Buket Yıldız’la Skype’tan sohbet eden G. isimli gencin ifadesi üzerine her şeyi itiraf ettiği ortaya çıktı.
Harkov şehrinde, üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22) yaşadıkları evde öldürülmeleriyle ilgili Yıldız’ın eski erkek arkadaşı Hüsnü Can Çökmez’in 2 Ocak günü İstanbul’a döndüğü saptanmış, Çökmez Kurtköy’de babasının mezarı başında gözaltına alınmıştı. Çökmez, emniyette cinayetlerle bir ilgisinin olmadığını söyledi.
‘ÇIĞLIKLAR DUYDUM’
Çökmez, savcılığa çıkarılmadan saatler önce Ukrayna makamlarından bir tanık ifadesi savcılığa ulaştı. Almanya’da yaşayan ve Buket Yıldız’ın arkadaşı olduğunu söyleyen G., cinayete tanık olduğunu söylüyordu. Buket Yıldız ve arkadaşının öldüğünü haberlerde gördükten sonra hemen Almanya’da polise gitmiş, tanıklığı ile ilgili ifadesini vermişti. G. ifadesinde şunları anlattı: “Buket ile Skype üzerinden sohbet ediyorduk. Sohbet sırasında evin kapı zili çaldı. Sohbeti kapatmamasını söyledim. O da kapıya giderek açtı. Bu sırada kısa bir konuşmanın ardından çığlık sesleri duymaya başladım. Boğuşma sesleri de geliyordu. Sesler kesildiğinde bilgisayarın açık olduğu odaya Hüsnü Can Çökmez girdi. Sohbet programının açık olduğunu fark edince bilgisayarı kapattı.”
Soruşturmayı yürüten savcı, cinayetleri inkâr eden Çökmez’e bu tanık ifadesini okudu. Çökmez bu ifadenin ardından cinayetleri işlediğini itiraf etti. Çökmez, eski kız arkadaşı olan Buket Yıldız’ı barışma teklifini reddettiği için yılbaşında Ukrayna’daki evine gidip boğazını keserek öldürdüğünü, aynı gün Buket Yıldız’ın ev arkadaşı olan Zeynep Hüsnübey’i de öldürdüğünü, evde bulunan 4 bilgisayarı da olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla alıp Türkiye’ye getirerek sattığını söyledi.
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