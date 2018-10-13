Skandal görüntü! Arabayı kullananı görenler inanamadı…
İzmir'de, alçılı ayağıyla araba kullanan bir sürücü 'pes' dedirtti. Sağ bacağı alçıda olan sürücü, araç kullanırken telefonla konuşmaktan ve sigara içmekten de vazgeçmedi.
İzmir'de, alçılı ayağıyla araba kullanan bir sürücü tüm trafik kurallarını ihlal etti. Sağ bacağı alçıda olan sürücü, araç kullanırken telefonla konuşmaktan ve sigara içmekten de vazgeçmedi. Yeni Asır'ın haberine göre; İkiçeşmelik Caddesi boyunca, kırık ayağını yan koltuğa uzatarak araç kullanan sürücü, Mezarlıkbaşı'nda araç kontrolü yapan polislerce fark edilmeden trafikte ilerlemeye devam etti.
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