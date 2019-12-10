Siyasilerden Nobel tepkisi: Hiçbir saygınlığı kalmadı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Böyle bir caniyi destekleyen de en az o cani kadar işlenen suçlardan sorumludur”, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Nobel Edebiyat Ödülü’nün bu yıldan itibaren leke almıştır. Bu lekenin sahibi Peter Handke’dir”, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Zaten bu yazarın bizim nezdimizde hiçbir kıymeti yoktur. Böylelikle Nobel Edebiyat Ödülleri de kendini imha etmiştir”, İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Nuri Okutan “Bu ödül geri alınmalıdır” değerlendirmelerinde bulundu.



2019 Nobel Edebiyat Ödülünün Handke’ye verilmesine tepkiler şöyle oldu:



"O CANİ KADAR SORUMLU"



“AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Uluslararası alanda ikiyüzlülüğün, çifte standartlılığın acımasız trajikomik bir göstergesidir. İnsanlık suçu işlemiş olan ve bu insanlık suçu işlediği bütün dünya kamuoyu tarafından kabul edien bir caniden övgü ile bahseden birisinin, ne edebiyat ile ne edebiyatçılıkla, ne de sanatla ilgisi olabilir. Böyle bir caniyi destekleyen de en az o cani kadar işlenen suçlardan sorumludur. Şiddetle kınıyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: Malesef bütün yakın tarihimizde gerçekleşmiş bir katliamın sebebi olan kişiye açıkca destek veren, soykırım yapan insanları destek mahiyetini taşıyan bu olay aklıma mantığıma ve vicdanıma sığmıyor. Kabul edilebilir değil. Nobel Edebiyat Ödülü’nün itibarını tamamen bitirmiş bir karar. Siyasi bir karar olarak görüyorum. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde dünya barışı için çalışmış isimlere ödül verilmesini beklerken insan katili ve onun övücülerine ödül verilmesi, Nobel Edebiyat Ödülü’nün anlamını bitirmiş ve boşa çıkarmıştır.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Bu yüzyıl Batı’nın helvadan putlarını yediği yüzyıl oldu. Nobel Edebiyat Ödülü’nün “Bosna Kasabı” Miloseviç’in arsız savunucusu Handke’ye verilmesi son yedikleri put oldu. Kaybettiğiniz insanlığın haklarını nasıl savunacaksınız?



ÖDÜL LEKE ALDI



CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: 2019 Nobel Edebiyat Ödülü, Boşnak kardeşlerimizin katili, soykırım inkarcısı Peter Handke’ye verildi. Mazlum, mağdurdan yana olan, soykırıma karşı duran herkes bunu şiddetle kınamaktadır. Kendi işinizde başarılı olabilirsiniz, belki iyi bir yazar olabilirsiniz ama insan, vicdan sahibi değilseniz, yüreğiniz mazlum, mağdurdan yana değilse ne olursa olsun bunun bir karşılığı yoktur. Nobel Edebiyat Ödülü bugün itibarıyla leke almıştır, bu lekenin sahibi Peter Handke’dir.



ÖDÜLLER KENDİNİ İMHA ETTİ



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Bugüne kadar dünya kamuyonunda görünenin, zannedilenin aksine Nobel Barış Ödüllerinin gerçekten barışa hizmet edecek ve insanlığa faydalı eserler veren yazarlara verildiği konusundaki iddiayı tamamen çökertiyor. Sırp kasabının ne yaptığını, nasıl insanlık adına utanç verici işler yapıtığını hem de bu yazarın nasıl biri olduğunu biliyorlardı. Zaten bu yazarın bizim nezdimizde hiçbir kıymeti yoktur. Böylelikle Nobel Edebiyat Ödülleri de kendini imha etmiştir. Hiçbir saygınlığı da kalmamıştır. Bizim için kime ödül verildiğinin de bir önemi yoktur.

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz: Bosna kasabı Miloseviç’e destek veren Handke’ye Nobel edebiyat ödülü verenler bizi yine hiç şaşartmadılar. Zira sizin insanlığınız da barışınız da edebiyatınız da kendi aryan ırkına fayda sağladığı ve masumların ölümüne gözyumduğu zaman vardır.



İNSANLIĞI YOK SAYMAK



İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi: Bosnalıların kendilerine katliam yaptıklarını ima eden biri. 20’inci yüzyılın en büyük katliamlarından birisi Srebrenitsa katliamıdır. Böyle bir katliamı yok saymak insanlığı yok saymaktır. Son dönemlerde Nobel Ödülleri prestij kaybetmişti, böyle bir kararla tamamen güvenilirliğini de kaybetmiştir. Katilamı yok saymak insanlığı yok saymaktır.



İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Nuri Okutan: Bir kere bu ismin çok yanlış seçildiğini düşünüyoruz. Dünyada da batının da buna ödül veren insanların da içinde bulunduğu ruh hali bakımından da üzüntü duyuyoruz. Halbuki Nobel Ödülü ve dünyanın da şuanda ihtiyacı insanlar arasındaki barışı desteklemek. Bilimsel çalışmalara katkıda bulunan isimlere bu ödülün verilmesi gerekir. Nobel’in de bize tanıttığı şey budur. Ama ne oluyor da böyle bir katilin destekleyicisi, terörün destekleyicisi, bir etnik kıyım yapan ismin destekleyicisi ödül alıyor. Bu Nobelin amacıyla taban tabana zıt değil mi? Bu bakımdan batının hala bir takım saplantıların içerisinde olup kaldığını düşünüyoruz. Bilhassa İslam düşmanlığı gibi bir ilkenin hala devam ettiğini görüyouz. Derhal bu ödül geri alınmalı. Çünkü Nobel’in iddiasına aykırı. Dünyanın çivisinin çıktığının göstergesidir.”