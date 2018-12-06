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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER İSTANBUL - ANKARA
06.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Siyasi rehineyim’

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‘Siyasi rehineyim’

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 24 Aralık 2015’de Rusya ziyareti dönüşü İstanbul Atatürk Havalimanı’nında yaptığı açıklamalar sonrası Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın dünkü duruşmasında, AİHM’in hakkında verdiği “hak ihlali” kararını hatırlatarak “Siyasi bir rehineyim” dedi.

Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Demirtaş, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Demirtaş, eleştiri yaptığı için tutuklu olduğunu söyleyerek, “Türkiye’deki mahkemelerin bir kısmı baskı altındadır. Mahkemenizin de baskı altında kalmadan karar vermesini talep ediyorum. Hakkımda bu davada derhal beraat kararı verilmelidir. Dosya yanlış açılmıştır. Bu dosya AK Parti Genel Başkanıyla alakalıdır” dedi.

BULDAN: ADALET NÖBETİ TUTACAĞIZ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Demirtaş ve iki eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İdris Baluken’e verilen hapis cezalarının onanmasıyla ilgili, “Üç arkadaşımıza da verilen bu mahkûmiyet kararlarını HDP olarak asla tanımadık, bundan sonra da tanımıyoruz” dedi. Buldan, açlık grevine katılan 9 milletvekiliyle dün basın toplantısı düzenledi. Buldan, AİHM kararına rağmen serbest bırakılmayan ve başka bir davada “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası onanan Demirtaş için adalet nöbetleri başlatacaklarını söyledi. 

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