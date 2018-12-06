‘Siyasi rehineyim’
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 24 Aralık 2015’de Rusya ziyareti dönüşü İstanbul Atatürk Havalimanı’nında yaptığı açıklamalar sonrası Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın dünkü duruşmasında, AİHM’in hakkında verdiği “hak ihlali” kararını hatırlatarak “Siyasi bir rehineyim” dedi.
Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Demirtaş, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Demirtaş, eleştiri yaptığı için tutuklu olduğunu söyleyerek, “Türkiye’deki mahkemelerin bir kısmı baskı altındadır. Mahkemenizin de baskı altında kalmadan karar vermesini talep ediyorum. Hakkımda bu davada derhal beraat kararı verilmelidir. Dosya yanlış açılmıştır. Bu dosya AK Parti Genel Başkanıyla alakalıdır” dedi.
BULDAN: ADALET NÖBETİ TUTACAĞIZ
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Demirtaş ve iki eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İdris Baluken’e verilen hapis cezalarının onanmasıyla ilgili, “Üç arkadaşımıza da verilen bu mahkûmiyet kararlarını HDP olarak asla tanımadık, bundan sonra da tanımıyoruz” dedi. Buldan, açlık grevine katılan 9 milletvekiliyle dün basın toplantısı düzenledi. Buldan, AİHM kararına rağmen serbest bırakılmayan ve başka bir davada “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası onanan Demirtaş için adalet nöbetleri başlatacaklarını söyledi.
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