‘Siyasi ahlak yasası çıkaralım’

SADECE CHP’DE Mİ VAR?

(Bazı CHP’li belediye başkanlarının akrabalarını belediyede işe aldığının hatırlatılması üzerine) Bunların hepsi düzelecek, istisnasız. Belediye başkanlarının akrabalarını yönetici pozisyonlarına getirmelerini doğru bulmuyoruz. Arkadaşlarımız da gerekli girişimlerde bulundular. Büyük bir kısmı çözüldü zaten. Burada sorun şu: Yönetici yakınları acaba sadece CHP’li belediyelerde mi var? Bakın biz üzerimize düşeni süratle yapıyoruz. CHP beyaz kağıt gibi, üzerinde siyah bir nokta olunca derhal fark edersiniz. Ama simsiyah olsaydı bu, siz yeni bir siyahı fark edemezdiniz. O nedenle biz bu sorunun kökten ve kalıcı çözülmesini istiyoruz. Nasıl? Parlamentoya gelsin siyasi ahlak kanununu çıkaralım. Siyasetçinin niye etik kuralları yok? Buradan TBMM Başkanı’na açık ve net çağrı yapıyorum. Toplum kayırmacılıktan rahatsız. O zaman siyasi ahlak yasasını çıkaralım, kurallar belli olsun. Her belediye başkanı, milletvekili... Kim seçimle geliyorsa bir yere, herkesin kuralları olmalı ve kuralların dışına çıkmamalı. Bu da TBMM’nin bu yasama döneminde topluma bir armağanı olsun. ‘Biz de siyasetçi olarak kendimize sınırlamalar getirdik, ahlaki kurallar getirdik’ diyelim. Şimdi ben TBMM Başkanı’ndan cevap bekliyorum, getirsin.

BAZILARI DOĞRU DEĞİL

(Gereği yapıldı dediniz, görevden mi alındı disipline mi verildi?) Hayır arkadaşların önemli bir kısmı ayrıldı, bazıları da ayrılacak zaten. Burada bir başka gerçek daha var. Bazı belediyelerle ilgili verilen bilgiler doğru değil. Örneğin Selçuk Belediye Başkanımızın yakını, kendisi belediye başkanı seçilmeden çok önce zaten orada çalışıyor. Şimdi CHP’li belediye başkanlarıyla ilgili bunlar söyleniyor. Çok memnunuz, havuz medyasına da teşekkür ederiz. Ama aynı şeyi AK Partili belediyeler yaptığı zaman niye yazmıyorsunuz?

GARABET BURADAN BAŞLIYOR

(Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda bazı bürokratların çift maaş alması...) Doğru değil. Bu kadar işsizlik olduğu bir yerde bürokratlardan 4-5 yerden aylık alanlar var. Bir bürokrat bir şirkette görev alıyor ve o şirketin denetiminden de aynı zamanda sorumlu. Hem yönetici hem denetçi nasıl olur burada? Garabet buradan başlıyor.

TÜRKİYE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMALI

(MGK bildirisindeki ‘barış koridoru’ ifadesi) Öteden beri biz Ortadoğu’da barışı hep savunduk. Türkiye, Ortadoğu politikasında kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Bu bağlamda barış koridoru da olabilir özel bir bölge de olabilir.”

İŞÇİYE GELİNCE PARA YOK

Şu anda görüşmeleri devam eden toplu sözleşme... Yaşanan ekonomik krizin faturası işçinin sırtına yıkılmasın. Kalkıyorlar parlamentoda yasa çıkarıyorlar. Bir avuç şirketin borcunu ödemek için 400 milyar lira para ayırıyorlar. İşçinin ücretine gelince, efendim ekonomik sıkıntı var. Niçin? Bu kişi alın teri döküyor ve evine ekmek götürüyor. Batan şirketi kurtarmak için 400 milyar para ayıracaksın işçiye gelince paramız yok, veremiyoruz. Bunu doğru bulmuyoruz. Kıdem tazminatında CHP olarak diyoruz ki, üç konfederasyon kendi aralarında uzlaşırlarsa bizim açımızdan sorun yok. Ama sendikalara rağmen parlamentoya kıdem tazminatıyla ilgili bir düzenleme gelirse buna karşı çıkacağız.