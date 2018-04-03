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    Siyasette yeni polemik: Tipitip ile Gargamel

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 17:34 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Tipitip' dediği CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel, Bahçeli için 'Gargamel' ifadesini kullandı.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bahçeli’nin kendisini hedef alan sözlerine Meclis’te düzenlediği basın toplantısı ile yanıt verdi. Gazeteduvar'ın haberine göre Özgür Özel, Bahçeli’nin kendisine dönük “Tipitip” benzetmesi için, “Tipitip sözüne içim ısındı. En sevdiğim sakızdı. En sevdiğim kahraman da Tipitip” dedi.

    Özel şöyle devam etti, “Şunu itiraf edeyim. Çocukken en sevdiğim sakız Tipitip, en sevdiğim karakter de Tipitip’ti. Ben gözlüğümle de burnumun şekilsizliği ile de barışık biriyim. Verdiğim kilolara bakınca Tipitip’e benzetmesinde de sıkıntı yok. Bizim kuşak en çok Tipitip’i sever. Geldiğim bu noktada demokrasinin, siyasetin Tipitip'i olduysam ne var bunda? Ama bizim kuşak en çok Gargamel’den korkardı. Siyasetin Gargamel'i bana Tipitip diyor ama sabahları bir aynaya baksın. Çocukların en çok korktuğu kişi olarak demokrasinin Gargamel’i, siyasetin Gargamel’i olmak Tipitip’i olmaktan daha iyi bir şey değil. Sayın Bahçeli yarın sabah ayna karşısında değerlendirsin. Ben gözlüğümü de burnumu da çok seviyorum. Çocuklar Tipitip’i seviyor, çocuklar Gargamel’den çok korkuyor. Gargamel demokrasiye zarar:"

    BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP'li Özgür Özel'in "Seçim güvenliği ordusu kuruyoruz" sözlerini eleştirerek, ''CHP’nin geveze ve gevşek bir grup başkanvekili 'Seçim ordusu kuruyoruz' diyerek aklının dibini dökmüştür. Bizim bildiğimiz ordu tektir. Yeni bir ordu kurma teşebbüsü paralel bir örgütlenme olsa gerektir. Teröristler de bu orduya sızdırılırsa CHP’nin tipitip grup başkanvekili buna ne diyecektir?'' demişti.

    TİPİTİP

    Siyasette yeni polemik: Tipitip ile Gargamel

    Tipitip, Kent Gıda Sanayii adlı şirketin 1974 yılından itibaren ürettiği “karikatürlü” bazuka sakız markası ve bu sakızın paketlerinden çıkan karikatürlerin uzun burunlu, büyük gözlüklü, papyonlu, yuvarlak şapkalı çizgi-kahramanı.

    GARGAMEL

    Siyasette yeni polemik: Tipitip ile Gargamel

    Şirinler çizgi filminin kötü karateri Gargamel'dir. Şeytani bir büyücü olmakla birlikte büyü yetenekleri çok kısıtlıdır, daha çok bir simyacıdır. Gargamel genellikle Şirinlerden çorba yapıp karnını doyurmak ya da Şirinleri büyüyle altına dönüştürmek için uğraşır. Siyah, eski ve yamalı bir cüppe giyer. Dişleri dökülmüştür. Çatısı samanlardan oluşan bakımsız bir kulübede, pirelerin ısırdığı kedisi Azman'la birlikte yaşar.

     

    Etiketler: gündem
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