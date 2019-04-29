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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent SARIOĞLU - ANKARA
29.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Siyasette yaz hesapları

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Siyasette yaz hesapları

Meclis, yerel seçim tatili ve 23 Nisan özel gündeminin ardından bu hafta uluslararası sözleşmelerle çalışmaya başlıyor. Siyasetin gözü ise geçen hafta olduğu gibi yine Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) olacak. İstanbul seçimi konusunda YSK’nın vereceği karar, hem yaz döneminde siyasetin gündemini hem de Meclis’in olası çalışma takvimini etkileyecek.

TBMM Genel Kurulu, seçim için 24 Şubat’ta verdiği aradan sonra 23 Nisan’da 99’uncu kuruluş yıldönümünde toplanmıştı. Genel Kurul’un seçim sonrası çalışması yarın başlıyor. Meclis’in bu haftaki gündeminde uluslararası anlaşmalar bulunuyor. Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin yasa teklifleri Genel Kurul’da görüşülecek. Genel Kurul, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde çalışmasına ara verecek. Hafta sonunu Kızılcahamam kampında geçiren AK Parti’nin bu hafta grup toplantısı yapması öngörülmüyor.

GÖZLER YSK’DA

CHP’nin, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta yapılan saldırı ve sonrasındaki gelişmeleri gündeme getirmesi bekleniyor. CHP, bu konuda verilen araştırma önergesinin hızla gündeme alınması ve komisyon kurulması amacıyla da girişimde bulunacak. Siyasetin gözü ise geçen hafta olduğu gibi yine Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) olacak. İstanbul seçimi konusunda YSK’nın vereceği karar, hem yaz döneminde siyasetin gündemini hem de Meclis’in olası çalışma takvimini etkileyecek. YSK’nın ilçe seçim kurullarının araştırma yapması için verdiği 5 günlük süre bugün doluyor. MHP’nin İstanbul geneli ve Maltepe sonuçları için Maltepe birinci ve ikinci ilçe seçim kurullarına verilen süre ise yarın dolacak. İlçe seçim kurullarının ardından YSK’nın inceleme ve karar süreciyle ilgili sınırlama bulunmuyor. YSK’nın cuma akşamı dosyayı sonuçlandıracağına dair beklenti oluşsa da kararın haftaya kalma olasılığı da bulunuyor. Seçimin yenilenmesine karar verilirse, ilan tarihine bağlı olarak yeni bir seçim tarihi belirlenme olasılığı güçlü görünüyor. Mahalli İdareler Seçimi Yasası’nda “Bu ilandan (YSK’nın seçimi yenileme ilanı) sonra gelen 60’ıncı günü takip eden ilk pazar oy verme günüdür” hükmü bulunuyor. Bu nedenle olası yenileme seçimi 2 Haziran’da olmayacak.

İSTANBUL NEDEN FARKLI?

YSK, olası iptaller konusunda 29 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararında, yenileme seçiminin 2 Haziran’da yapılacağını duyurmuştu. Bu kararda, “Yapılmış olan bir seçimin, sadece oy verme ve sonrasına ilişkin bazı işlemler nedeniyle iptal edilmiş ve sonuçlanmamış olması karşısında, seçimin yeniden yapılmasına karar verilmesi durumunda iptal edilen seçime bağlı olarak yapılan veya yerine getirilen tüm işlemlerin yapılacak olan seçimde tekrarlanmasına gerek bulunmamaktadır” hükmü vardı. Ancak YSK, İstanbul’a ilişkin iptal kararı verirse, gerekçelerine bağlı olarak farklı bir durum gelişecek. YSK’nın kararı sadece ‘oy verme ve sonrasına ilişkin işlemlerden’ dolayı değil, seçmen kayıtlarıyla ilgili iddialardan kaynaklı da olabilecek. Bu durumda YSK, kararına dayanak yaptığı işlemlerin düzeltilmesi amacıyla seçmen kayıtlarına ilişkin bazı kararlar alabilecek. Bu işlemler nedeniyle İstanbul seçimi 2 Haziran’da değil, karardan sonraki 60’ıncı günü takip eden pazar günü yapılacak. Gelecek hafta bir iptal kararı çıkarsa, yenileme seçimi 14 Temmuz Pazar günü; sonraki tarihlerde olursa temmuzun ikinci yarısı olabilecek. YSK , zorunlu süreyi 45 güne kadar kısaltabiliyor. Bu olasılıkta ise yenileme seçimi yine Ramazan Bayramı’ndan sonra 30 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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