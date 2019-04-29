Siyasette yaz hesapları

TBMM Genel Kurulu, seçim için 24 Şubat’ta verdiği aradan sonra 23 Nisan’da 99’uncu kuruluş yıldönümünde toplanmıştı. Genel Kurul’un seçim sonrası çalışması yarın başlıyor. Meclis’in bu haftaki gündeminde uluslararası anlaşmalar bulunuyor. Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin yasa teklifleri Genel Kurul’da görüşülecek. Genel Kurul, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde çalışmasına ara verecek. Hafta sonunu Kızılcahamam kampında geçiren AK Parti’nin bu hafta grup toplantısı yapması öngörülmüyor.

GÖZLER YSK’DA

CHP’nin, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta yapılan saldırı ve sonrasındaki gelişmeleri gündeme getirmesi bekleniyor. CHP, bu konuda verilen araştırma önergesinin hızla gündeme alınması ve komisyon kurulması amacıyla da girişimde bulunacak. Siyasetin gözü ise geçen hafta olduğu gibi yine Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) olacak. İstanbul seçimi konusunda YSK’nın vereceği karar, hem yaz döneminde siyasetin gündemini hem de Meclis’in olası çalışma takvimini etkileyecek. YSK’nın ilçe seçim kurullarının araştırma yapması için verdiği 5 günlük süre bugün doluyor. MHP’nin İstanbul geneli ve Maltepe sonuçları için Maltepe birinci ve ikinci ilçe seçim kurullarına verilen süre ise yarın dolacak. İlçe seçim kurullarının ardından YSK’nın inceleme ve karar süreciyle ilgili sınırlama bulunmuyor. YSK’nın cuma akşamı dosyayı sonuçlandıracağına dair beklenti oluşsa da kararın haftaya kalma olasılığı da bulunuyor. Seçimin yenilenmesine karar verilirse, ilan tarihine bağlı olarak yeni bir seçim tarihi belirlenme olasılığı güçlü görünüyor. Mahalli İdareler Seçimi Yasası’nda “Bu ilandan (YSK’nın seçimi yenileme ilanı) sonra gelen 60’ıncı günü takip eden ilk pazar oy verme günüdür” hükmü bulunuyor. Bu nedenle olası yenileme seçimi 2 Haziran’da olmayacak.

İSTANBUL NEDEN FARKLI?

YSK, olası iptaller konusunda 29 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararında, yenileme seçiminin 2 Haziran’da yapılacağını duyurmuştu. Bu kararda, “Yapılmış olan bir seçimin, sadece oy verme ve sonrasına ilişkin bazı işlemler nedeniyle iptal edilmiş ve sonuçlanmamış olması karşısında, seçimin yeniden yapılmasına karar verilmesi durumunda iptal edilen seçime bağlı olarak yapılan veya yerine getirilen tüm işlemlerin yapılacak olan seçimde tekrarlanmasına gerek bulunmamaktadır” hükmü vardı. Ancak YSK, İstanbul’a ilişkin iptal kararı verirse, gerekçelerine bağlı olarak farklı bir durum gelişecek. YSK’nın kararı sadece ‘oy verme ve sonrasına ilişkin işlemlerden’ dolayı değil, seçmen kayıtlarıyla ilgili iddialardan kaynaklı da olabilecek. Bu durumda YSK, kararına dayanak yaptığı işlemlerin düzeltilmesi amacıyla seçmen kayıtlarına ilişkin bazı kararlar alabilecek. Bu işlemler nedeniyle İstanbul seçimi 2 Haziran’da değil, karardan sonraki 60’ıncı günü takip eden pazar günü yapılacak. Gelecek hafta bir iptal kararı çıkarsa, yenileme seçimi 14 Temmuz Pazar günü; sonraki tarihlerde olursa temmuzun ikinci yarısı olabilecek. YSK , zorunlu süreyi 45 güne kadar kısaltabiliyor. Bu olasılıkta ise yenileme seçimi yine Ramazan Bayramı’ndan sonra 30 Haziran Pazar gününe denk geliyor.