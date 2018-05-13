Siyaset yapma hakkı elinden alınmasın

Tezcan, dün ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Enis Berberoğlu’nun morali yerinde. Türkiye’nin geleceğiyle ilgili çok umutlu. Cumhurbaşkanı adayımızın performansından, partinin performansından çok memnun. Son dönemdeki kampanyayı yakından izliyor. Kampanya ile ilgili önerilerini söyledi. Bu kampanyada onun görüşleri, tecrübesi bizim için çok önemli. Onları paylaştık.

AYM’YE ‘KARAR’ ÇAĞRISI

Seçim sürecine girildiğinde umudu daha da yükselmiş durumda çünkü sandıkta milletin gerekli cevabı vereceğinden şüphe duymuyor. Anayasa Mahkemesi’ne bir kere daha bu vesileyle seslenmek istiyorum. Mahkemelerin bu süreçte tahliye kararı vermesi gerekirken halen haksız biçimde milletvekilimiz tutukludur. Milletvekilinin yeri Meclis’tir. Bir yıla yakın oldu hâlâ Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu’yla ilgili bir karar vermedi. Karar vermesini bekliyoruz.”

AF CİDDİ BİR MESELE

“(Devlet Bahçeli’nin af önerisi) “BAHÇELİ’nin ittifaktaki abisi Erdoğan, ‘Bizim bununla ilgimiz yok’ demiş. Demek ki birbirleriyle henüz daha görüşüp danışmadılar. Bu meseleler böyle Twitter sayfalarından görüşülecek meseleler değildir, ciddi meselelerdir. Kapsamını bir konuşsunlar bakalım. O çerçevede oturup değerlendirilecek işlerdir. Seçim öncesinde etrafa şekerleme dağıtır gibi konuşulacak, Twitter mesajlarıyla görüşülecek işler değildir. Ciddi meselelerdir. Parlamentoda oturup konuşuruz. Ne isteniyor, ne çerçevesi var bakmak lazım.”