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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN-Halil İbrahim KARABIYIK/DHA
16.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Siyanür şerbeti

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Siyanür şerbeti

Kimya bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, internetten satın aldığı ‘potasyum siyanür’ ile hazırladığı şerbeti babası ve annesine içirdi. Kalkan, 16 ve 4 yaşındaki kardeşlerine de içirmeye çalışırken ‘şerbet’ döküldü. Sıvıyı içen anne ve baba öldü, dökülen sıvıdan etkilenen kardeşler hastanede tedavi edildi.

İZMİR’in Bayraklı ilçesi Soğukkuyu Mahallesi’nde yaşayan Kalkan Ailesi önceki gün dehşeti yaşadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan (21), verdiği ilk ifadeye göre internetten sipariş ettiği ‘potasyum siyanür’ ile hazırladığı sıvıyı, saat 22.30 sıralarında annesi Fatma ve babası Mehmet Kalkan’a “Değişik bir şerbet yaptım, tadın” diyerek içirdi. Kalkan çifti sıvıdan içtikten sonra fenalaştı. Mahmut Can Kalkan bu kez de sıvıyı 16 yaşındaki kardeşi E.C.’ye içirmek istedi. Ancak E.C. reddetti. E.C. direnirken, iddiaya göre bardak devrildi ve sıvı üzerlerine döküldü. Bu sıvıdan Mahmut Can Kalkan ve E.C.’nin yanı sıra 4 yaşındaki küçük kardeşleri M.T. de etkilendi.

Siyanür şerbeti

Fatma Kalkan kendisini toparlayıp komşularından yardım istedi. Eve gelen komşuları keskin kokuyu fark edince polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ŞİZOFRENİ TANISI KOYULDU

5 kişilik aile ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bu arada ekipler, apartmanı boşaltarak önlem aldı. Mehmet Kalkan (46) ve Fatma Kalkan (39) doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Kalkan çiftinin çocuklarının ifadelerine başvurdu. Mahmut Can Kalkan ifadesinde anne ve babasını öldürdüğünü itiraf etti. Sağlık raporu için götürüldüğü hastanede Kalkan’a ’şizofreni’ tanısı koyuldu.

‘10 DAKİKANIZ KALDI’ DEMİŞ

İnternet üzerinden ticaret yapan ve yaklaşık 45 bin lira civarında zarar eden Mahmut Can Kalkan’ın, son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşadığı ancak bugüne kadar tedavi görmediği bildirildi. Kalkan’ın anne ve babasına ‘şerbet’i verdikten sonra “10 dakikanız kaldı” diyerek öleceklerini söylediği öğrenildi. Anne ve babasının rahatsızlandığını görünce şerbetten içmeyen E.C. Kalkan geçici görme kaybı yaşadı. Tedaviye alınan E.C. Kalkan’ın görme seviyesinin kademeli olarak yükseldiği bildirildi. Küçük kardeş M.T. taburcu edilirken Mahmut Can Kalkan, tedavisinin ardından tutuklandı. 

AİLE PERİŞAN

Siyanür şerbeti

- Kalkan Ailesi’nin akrabaları, hem ailenin hem de çocukların iyi yetiştirilmiş insanlar olduğunu, ekonomik durumlarının da iyi olduğunu, böyle bir olayın yaşanmasına son derece şaşırdıklarını söyledi. Yakınları, Kalkan Ailesi’nin çok sevilen bir aile olduklarını dile getirerek, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Kalkan çifti için Bornova ilçesindeki Ali Rıza Güven Camisi’nde, dün cenaze töreni düzenlendi. Mehmet Kalkan’ın babası Mahmut Kalkan ve iş arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda akrabaları katıldı. Ayakta güçlükle duran ve uzun süre gözyaşı döken Mahmut Kalkan ve Fransa’dan ağabeyinin cenazesi için gelen Hatice Yılmaz’ı yakınları güçlükle sakinleştirdi. Cenazeler, toprağa verilmek için memleketleri Yozgat’a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

 

SİYANÜR YASAK LİSTESİNDE YOK

- Yurtiçinde siyanürün internet siteleri başta olmak üzere kolaylıkla satılıyor olması akıllara bu kadar zehirli bir kimyasalın neden yasaklanmadığı sorusunu getirdi. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, bu ürünün “yasaklı kimyasallar listesinde” olmaması nedeniyle ticaretine sınırlama getirilemediğini belirtti. Yasaklı kimyasallar listesinin hazırlanmasından sorumlu olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ise Türkiye’nin çevre mevzuatının AB’nin mevzuatıyla uyumlu olduğunu belirterek, “AB’de hangi kimyasalın satışı yasaksa bizde de o yasak. Onlarda ne satılabiliyorsa bizde de o satılıyor. Siyanür satışı da bu kapsamda serbest” bilgisini verdiler.

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