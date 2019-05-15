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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN- Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR (DHA) - AA
15.05.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Siyanür felaketinin dehşete düşüren ayrıntıları! 'Yeni bir şerbet yaptım, bir tadın' diyerek içirmiş

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde potasyum siyanürden zehirlenen Mehmet Kalkan (46) ile eşi Fatma Kalkan (39) yaşamını yitirdi, 3 oğulları tedaviye alındı. Ailenin kimya bölümü öğrencisi en büyük oğlu Mahmut Can Kalkan'ın (21) internetten sipariş ettiği potasyum siyanürü evde şerbetin içine karıştırıp "yeni bir şerbet yaptım bir tadın" diyerek anne ve babasına içirdiği, kardeşlerinin ise içmek istemedikleri, bu sırada üzerlerine dökülmesi nedeniyle etkilendikleri ileri sürüldü. Mahmut Can Kalkan ile iki kardeşinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Mahmut Can Kalkan'ın anne ve babasını öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Soğukkuyu Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan (21), deney yapmak için internetten siparişle potasyum siyanür aldı.

İddiaya göre, üniversite öğrencisi dün akşam evde siyanür kullanarak bir sıvı hazırladı. Daha sonra bu sıvıyı, annesi Fatma ve babası Mehmet Kalkan'ın "değişik bir şerbet yaptım bir tadın" diyerek içmelerini sağladı.

Anne ve baba siyanürü içer içmez fenalaştı. Üniversite öğrencisi, 16 yaşındaki Mehmet Taha'ya da içirmek istedi ancak kardeşi, anne ve babasının fenalaştığını görünce kabul etmedi. Mahmut Can Kalkan bu kez de sıvıyı kardeşi Emir Can'a (10) içirmek istedi. Ancak Emri Can reddetti. Emir Can direnirken, iddiaya göre bardak devrildi ve sıvı üzerlerine döküldü. 

ANNE YARDIM İSTEDİ

Fatma Kalkan, can havliyle komşularından yardım istedi. Eve gelen komşuları keskin kokuyu fark edince polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

5 kişilik aile ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bu arada ekipler, apartmanı boşaltarak önlem aldı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Mehmet Kalkan ile Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Kalkan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Siyanürden etkilenen Mehmet Taha ve Emir Can Kalkan, Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Mahmut Can Kalkan, tedavisinin ardından polislerce gözaltına alındı.

Kalkan'ın son zamanlarda internet üzerinden ticaret yaptığı ve bu süreçte para kaybı yaşadığı için psikolojisinin bozulduğu ayrıca kimya bölümü öğrencisi olmasından dolayı evde de zaman zaman deneyler yaptığı belirtildi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ekipleri evde incelemelerde bulundu.

ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, Emir Can Kalkan'ın vücudunda siyanür içeren maddeye rastlanmadığını ve kendisini taburcu ettiklerini söyledi.

Mehmet Taha Kalkan'ın ise karışımı abisinin zorlamasıyla içtiğini söylemesinin ardından hemen tedavisine başladıklarını vurgulayan Göksel, "İlk müdahale acil serviste yapıldı ardından yoğun bakım servisine aldık. Çocuğun hayati tehlikesi yok, kontrol amaçlı tedavisi sürüyor, daha sonra taburcu edilecek." şeklinde konuştu.

İTİRAF ETTİ

Dokuz Eylül Üniversitesi kimya bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan'ın anne ve babasını öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Mahmut Can Kalkan'ın zehirli şerbet yaparak, anne ve babasını zehirlediğini söylediği belirtildi. Kalkan, internet üzerinden ticaretle uğraştığını ve son zamanlarda ekonomik olarak zora girdiğini, buna bağlı olarak da psikolojisinin bozulduğu öne sürdü.

Bu arada gece boşaltılan apartmanda yaşayanların sabaha doğru evlerine döndükleri öğrenildi.

Bu arada ölen Kalkan çiftinin cenazeleri ise yakınları tarafından teslim alındı. Çiftin, memleketleri Yozgat'ta toprağa verileceği belirtildi.

Siyanür felaketinin dehşete düşüren ayrıntıları Yeni bir şerbet yaptım, bir tadın diyerek içirmiş

 

 

 

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