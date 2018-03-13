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    Sitede panik anları! Ev sahibi kira isteyince...

    Yasin KESKİN (DHA)
    13.03.2018 - 14:26 | Son Güncelleme:

    Bursa’nın Karacabey ilçesinde oturduğu sitede 3 aydır kira ve aidatı ödemediği belirtilen İ.A., kirayı isteyen ev sahibine kızıp daireyi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    KARACABEY ilçesi Emirsultan Mahallesi’nde 32 dairenin bulunduğu bir sitede oturan İ.A., iddiaya göre, 3 aydır hem kirayı hem de aidatı ödemedi. Bunun üzerine ev sahibi Zafer Erol, İ.A.'dan parasını istedi. Öfkelenen İ.A., evdeki eşyaları ateşe verdi. Alevler kısa sürede daireyi sararken, site sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale etti. Binanın doğalgazı kesilerek önlem alındı. 

    Yangın sırasında 4'üncü katta mahsur kalanlar, itfaiyenin yangın merdiveni olmayınca tahliye edilemedi. Bu nedenle itfaiye ekiplerine tepki gösteren vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı.

    Yangın, yaklaşık 1 saatlik çabayla kontrol altına alındı. Dairenin kullanılmaz hale geldiği yangında, dumandan etkilenen 4 kişiye hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi. 

    Polis, evi ateşe verdikten sonra kaçan İ.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. 

    Etiketler: Ev sahibi , Kira , yangın , kiracı , gündem
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