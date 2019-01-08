Sistem değişti: E Okul öğrenci girişi ile takdir teşekkür hesaplama yapacaklar dikkat!
E Okul öğrenci girişi aracılığıyla takdir ve teşekkür hesaplama işlemi yapacak olan öğrenciler bir hususa daha dikkat edecek. Yeni yönetmeliğe göre ders notu hesaplama işlemi dışında devamsızlık durumlarını da göz önünde bulunduracak olan öğrenciler, takdir ya da teşekkür belgesi almayı hak edip edemediğini bu şekilde öğrenecek. Peki, karne notlarını E Okul öğrenci girişi ile sorgulayan öğrenciler, takdir teşekkür hesaplama işlemi yaparken nelere dikkat edecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
E-Okul giriş ekranı ile karne notu hesaplama süreci devam ediyor. Gelecek hafta cuma günü karnelerini alacak olan öğrenciler, yazılı ve sözlü puanlarına göre takdir ya da teşekkür alıp alamadığını öğrenebilecek. Öğrencilerin takdir teşekkür hesaplama sürecinde dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise devamsızlık konusu olacak. İşte, öğrenciler için kritik bir öneme sahip olan takdir teşekkür hesaplama süreci hakkında dikkat edilmesi gereken hususlar
YENİ YÖNETMELİK SONRASI TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?
Yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğinin ardından takdir teşekkür hesaplama işlemi de değişiklik gösterdi. Buna göre özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.
İşte, 1 Ekim tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği bilgileri;
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
- a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
- b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
- c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
10 GÜNÜN ÜZERİNDEN ÖZÜRSÜZ DEVAMSIZLIK YAPANLAR BAŞARISIZ SAYILACAK
Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.
E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Veli Bilgilendirme Sistemi ve Yönetim Bilgi Sistemi, son günlerde eğitim gündeminin konusu olmaya devam ediyor.
Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.
Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.
Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.
Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.
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