Eşini sokak ortasında öldürmüştü! Cezası belli oldu...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEşini sokak ortasında öldürmüştü! Cezası belli oldu...
GeriGündem Eşini sokak ortasında öldürmüştü! Cezası belli oldu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
17.01.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Eşini sokak ortasında öldürmüştü! Cezası belli oldu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eşini sokak ortasında öldürmüştü! Cezası belli oldu...

Şişli’de sokak ortasında boşanma aşamasında eşi Leyla Karal’ı boğazından bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Şişli’de 24 yıllık eşini sokakta boğazından bıçaklayarak öldüren Ali Karal’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ali Karal, kızı C.K. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Ali Karal çocuklarının kendisinin nasıl bir baba olduğunu bildiklerini söyleyerek, “Ben cani değilim. Benim bütün hayatım evime ve çocuklarıma adanmıştır. Eşimi öldürmek gibi bir niyetim olmadı” dedi.

Sanığın kızı C.K. ise söz isteyerek babasının iyi bir baba olmasının yaptığını haklı göstermeyeceğini ifade etti.

Son sözü sorulan sanık Ali Karal, “Ben bir şey söylemiyorum. Mahkemenin takdirine bırakıyorum” dedi.

Sanığın dinlenilmesinin ardından mahkeme heyetince davaya ilişkin karar açıklandı.

‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçunu sabit bulan mahkeme, sanık Ali Karal’ı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkemede verilen cezada herhangi bir indirime gitmedi.

Eşini öldüren kocadan akıl almaz savunma
Eşini öldüren kocadan akıl almaz savunma!
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bahçeli'den çok önemli 'güvenli bölge' çıkışı

Çalınan cipin kime ait olduğu ortaya çıktı. Yakın koruma başından vurdu

'Türkiye bütün güçlerini hazır tutuyor'

Kanyonda 4 gün önce kaybolan üniversiteli gencin son görüntüsü