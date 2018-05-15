Eşini öldüren koca akıl almaz savunma!

İstanbul 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Ali Karal ile öldürülen Leyla Karal’ın şikayetçi olan annesi, babası ve kardeşi katıldı.

“YÜZÜME TÜKÜRDÜ, KENDİMİ KAYBETTİM”



Ali Karal ifadesinde şunları söyledi: “26 yıldır hiç görüşmediği teyzesi bize misafir olarak geldi. Gece çalıştığım için akşam 17:00’ye kadar evde kalıyordum. Eşim çalıştığı için evde teyzesiyle yalnız kalmak istemedim. Bu konuyu kendisine birkaç kez söyledim. Ancak kabul etmedi. Bundan dolayı tartıştık. Beni evden attı. Boşanma konusunda anlaştığımız halde benim çalıştığım spor salonuna gelip hakaretler ediyordu. Şişli de evimiz vardı o evi kendisine vermem konusunda baskı yapıyordu. Eşimin çalıştığı şirkette ek iş olarak hafta sonları temizlik yapmaktaydım. Hafta içi spor salonunda çalışıyordum. Şirkete giderken yolda bana küfür etmeye başladı. Ağır hakaretler etti. Yüzüme tükürdü. Ben de o arada kendimi kaybettim. Cebimde taşıdığım bıçağı rastgele salladım” dedi.

“TEYZESİNİ TACİZ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ersin Demir, “Ölen kişi ablamdır. Annelerimiz ayrıdır. Misafir olarak gelen kişi benim teyzem değildir. Olaydan bir hafta kadar önce ablam beni aradı. Eşinin evlerinde bulunan teyzesini taciz ettiğini söyledi. Bana ses kaydı gönderdi. Tacizde bulunduğu için sanığı evden dışarıya çıkarttığını söyledi. Telefonu kapattı. Birkaç gün sonra yine beni arayarak boşanma konusunda anlaştıklarını söyledi” dedi.

“UZUN SÜREDİR ŞİDDET UYGULUYORDU”

Duruşmada dinlenen Leyla Karal’ın annesi Mevlide Demir ile babası Mustafa Demir, şikayetçi olduklarını belirterek Ali Karal’ın uzun süredir kızlarına şiddet uyguladığını ve hakaret ettiğini söylediler.

Ali Karal’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.