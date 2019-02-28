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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.02.2019 - 01:05, Son Güncelleme:

Şişli'de maaşlarını alamayan işçiler açlık grevine başladı

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Şişli Belediyesinde maaşlarını alamadığı gerekçesiyle iş bırakma eylemini yapan işçiler, kafalarına bağladıkları kırımız kurdele ile açlık grevine başladı. Belediye önünde ateş yakan işçiler maaşlarını alıncaya kadar, grevi sürdüreceklerini belirtti.

Şişli Belediyesine bağlı çalışan temizlik işçileri, iş bırakma eyleminin ardından maaşlarını alabilmek için açlık grevine başladı. Şişli Belediyesi önünde ateş yakarak açlık grevine başlayan işçiler, maaşlarının yatırılmaması nedeniyle yönetime tepki gösterdi.

Şişli'de, belediye işçileri şubat ayı maaşını alamadığı için iş bırakmış, sokak ve caddelerde çöp yığınları oluşmuştu. İşçilerin iş bırakma eylemi, işçilerin bağlı bulunduğu sendikanın genel merkezi tarafından sonlandırılma kararı alınmıştı. Bin 500 işçi için yapılan görüşmelerden ve alınan kararlara ilişkin bilgilendirilmediklerini savunan işçiler belediye önünde açlık grevine başladı.

Şişlide maaşlarını alamayan işçiler açlık grevine başladı

Açlık grevini başlatan Genel İş Sendikası Şişli Şube Başkanı Zeynel Yiğit, maaşlarını alıncaya kadar eylemi sürdüreceklerini dile getirdi. Maaşlarının uzun bir süredir gününde yatırılmadığını ve maddi olarak zor duruma düştüklerini ileri süren Yiğit, “Bizim burada durmamızın sebebi maaşlarımızın yatmaması. İki gün önce daha önce iş bırakma eylemi yaptık, oturma yaptık. Maaşlarımızla ilgili görüşme taleplerimiz olmuştu ama sonuç alamayınca, iş bırakma eylemi kararı aldık. Çünkü ilk önce ayın 8’inde sonra 12’sinde sonra 22’sinde dediler, verdikleri hiçbir tarihte işçi maaşı yatırmadılar” dedi. Sendikaları tarafından alınan karara uyduklarını belirten Yiğit, ancak alınan kararda maaşa ilişkin bir bilginin olmadığını dile getirdi.

“MAĞDURİYETİMİZ DEVAM EDİYOR”

Evlerine bir çöp dahi alamayacak kadar ceplerinde para olmadığını ileri süren Yiğit, “Aldıkları kararda maaşlara yönelik bir bilgi yok. Ne zaman verecekleri de belli değil. Şuanda ikinci maaşımız girdi, biz de eylemimizi direnişimizi devam ettireceğiz. Görüşmelerde biz yoktuk, ilginç olan da o. Maaşlarla ilgili neler konuşuldu, neler yapıldı, bilgimiz de yok. Belki Şişli halkı çöplerden kurtuldu ama hala mağduriyetimiz devam ediyor. Maaşlarımızı alamadığımız için evimize bir çöp dahi alacak paramız yok cebimizde. Bunu ne acındırmak için söylüyoruz, ne de başka bir şey için söylüyoruz, bu gerçek. Çoğu arkadaşımız çok perişan, aileleriyle boşanacak duruma geldiler. O yüzden biz maaşlarımızın bir an önce yatırılmasını bir kez daha talep ediyoruz” diye konuştu.

“Adaylar yönlendiriyor gibi ahlaki olmayan bir söylem var”
CHP’ye tepki gösteren Yiğit, “Adaylar yönlendiriyor gibi hiç ahlaki olmayan bir söylem, söyleniyor. Biz direniş yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik antipropaganda yapacak bir durumumuz yok. Çok net söylüyorum, bizim maaşlarımızı ödesinler biz buradan kalkıp gidelim. Maaşlarımızı alana kadar da açlık grevine devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Şişlide maaşlarını alamayan işçiler açlık grevine başladı

“ÇOLUĞUMUZUN ÇOCUĞUMUZUN RIZKI OLAN MAAŞIMIZI VERSİNLER”

Arkadaşlarının açlık grevine destek amaçlı orada bulanan işçi Köksal Aslanbaş, “Bizim belediyemizden tek istediğimiz, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı olan maaşımız. Bu maaşı isterken de kimseye siyasi malzeme olmak istemiyoruz ama bizim maaşımızı vermelerini istiyoruz. Bizim şube başkanımız bir açlık grevi mücadelesi veriyor, sonuna kadar yanındayız. Bu maaşlarımızı alana kadar da mücadelemiz devam edecek. Bunun suçlusu işçi değil, yöneticiler” ifadelerini kullandı.

İşçiler daha sonra "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganları atarak, maaşlarının yatırılmasını istedi.

İşçilerin eylemi devam ediyor.

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