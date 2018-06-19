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    'Şişko ne olur ölme'

    İHA
    19.06.2018 - 09:59 | Son Güncelleme:

    Sakarya’da bir yavru köpeğin, patileri ve kuyruğunun kesilmesi sonucu ölmesi ve 5 yavru köpeğin aynı ilde ölü bulunması ülke genelinde büyük tepki çekti. Antalya’da hayvanseverler ise 5. kattan düşen bir kediyi yaşatmak için adeta birbiriyle yarıştı.

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    • Antalyada kedi için için seferber oldular
    • Antalyada kedi için için seferber oldular
    • Antalyada kedi için için seferber oldular
    • Antalyada kedi için için seferber oldular

    Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi’nde kaldırımda yürüyen vatandaşlar havadan önlerine bir kedinin düştüğünü gördü. Hareketsiz yerde kalan kedinin yardımına hemen çevre esnaf ve vatandaşlar koştu. 4 yavrusu olduğu öğrenilen kedinin ağzından kan geldiğini gören vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi hayvan ambulansından yardım istedi. Bu sırada kedinin sahibinin arkadaşı genç kız gelerek 'Şişko ne olur ölme' diyerek büyük üzüntü yaşadı. İsmi ‘Şişko’ olan kediyi kafasına su dökerek hayatta tutmaya çalışan hayvanseverler adeta seferber oldu. Ağır yaralı olan kedi gençler tarafından özel bir kliniğe götürüldü.

    Etiketler: Antalya , son dakika , haberler
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