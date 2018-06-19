Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi’nde kaldırımda yürüyen vatandaşlar havadan önlerine bir kedinin düştüğünü gördü. Hareketsiz yerde kalan kedinin yardımına hemen çevre esnaf ve vatandaşlar koştu. 4 yavrusu olduğu öğrenilen kedinin ağzından kan geldiğini gören vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi hayvan ambulansından yardım istedi. Bu sırada kedinin sahibinin arkadaşı genç kız gelerek 'Şişko ne olur ölme' diyerek büyük üzüntü yaşadı. İsmi ‘Şişko’ olan kediyi kafasına su dökerek hayatta tutmaya çalışan hayvanseverler adeta seferber oldu. Ağır yaralı olan kedi gençler tarafından özel bir kliniğe götürüldü.