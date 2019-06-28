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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
28.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sırtlanlarla göz göze

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Sırtlanlarla göz göze

Türkiye’de soyu tükenmekte olan çizgili sırtlanları Hatay’da görüntüleyen yaban hayatı uzmanı İdris Ölmez, üç günlük bekleyişin ardından çektiği fotoğrafların hikâyesini anlattı.

Soyu tükenmekte olan çizgili sırtlanların doğal yaşam alanı Mardin, Diyarbakır, Urfa ve Hatay... Ancak çok nadir olarak görüntülenebiliyorlar. Soyu tükenmekte olduğu için de koruma altındalar. İnsanlara saldırmayan, sadece doğadaki leş ve diğer artıklarla beslenen sırtlanları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda görevli yaban hayatı uzmanı İdris Ölmez Hatay’da görüntüledi. Çizgili sırtlanları Hatay’da görüntüleyen yaban hayatı uzmanı İdris Ölmez, kamuflajlar içinde üç günlük bekleyişin ardından çektiği fotoğrafların hikâyesini Hürriyet’e anlattı:

Sırtlanlarla göz göze

3 gün bekleyip çektiği fotoğrafları anlattı

“2017’de o bölgede izleme kameralarına takılmıştı. O zamandan beri aklımdaydı. Onları görüntülemeyi çok istiyordum. Fotoğraflamak için fırsat kolluyordum. Şubat ayında bir haber geldi bana. Koyun çobanı sırtlanları bölgede görmüş. Bu hayvanlar nadir görüldüğü ve görüldükleri yerde sabit olmadıkları için görüldüğü yerde bulamayacağımı düşünmüştüm. İlk başta çok dikkate almadım. Ama 15-20 gün sonra orada tekrar görüldüğünü haber alınca kurumumuzun izniyle mayıs ayında bölgeye gittim. İzlerini aradım. Uygun bir yerde kamuflaj çadır içinde beklemeye başladım. Yanımda bir arkadaşım daha vardı. Bu hayvanlar genelde gece ve sabaha karşı ortaya çıkar. Üçüncü günün sonunda sabaha karşı ortaya çıktılar. Çok heyecanlıydım. Biraz da tedirgindim. Çünkü bunların benekli olan türleri insana saldırabiliyor. Aramızda 50 metre mesafe vardı. Göz göze geldik birçok kez. Hemen fotoğrafladım. Sonra ürküp gittiler. Eşim beni çok destekler bu konuda, hemen arayıp ona haber verdim. Eşime ve desteklerinden dolayı sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum.”

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