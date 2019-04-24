Siparişle kabine değiştirmem

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin de katıldığı resepsiyonda, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ilgi büyüktü.

BAKANLAR KATILDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şentop’la evsahipliği yaptığı resepsiyona ilk gelen lider Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu, çok sayıda CHP milletvekiliyle katıldığı resepsiyondan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile karşılaşmadan ayrıldı. Resepsiyona katılan bakanlar, soru yağmuruna tutuldular. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte kuvvet komutanları da resepsiyonda konuklar arasında yer aldı.

Resepsiyona geç gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimlerine yönelik sorular üzerine “YSK kararıyla ilgili yoruma girmeyeyim. 9 maddede itiraz vardı. 8 maddede incelenecek ciddi başlıklar var. Nihai kararı bekleyeceğiz” dedi. Erdoğan, Türkiye ittifakı açıklamasıyla ilgili Bahçeli’nin yanıtına, “Bizzat kendilerinden dinlemediğim için bir şey diyemem. Cumhur İttifakı’nın farklı bir versiyonudur. 82 milyonu biz bir ittifak içerisinde tek millet tek bayrak olarak değerlendiriyoruz” dedi.

‘TRUMP’LA GÖRÜŞME TALEBİMİZ VAR’

Erdoğan, kabine revizyonu konusunda ise “Birileri istedi, diye medya istedi diye, kabine değişikliğine gidecek olursak istikrar olmaz. Bir değişiklik gerekiyorsa yaparız ama sipariş üzerine kabine değişikliği yapmam” dedi. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyecekleri sorusuna ise “Talebimiz var. Bugünlerde olabilir” yanıtını verdi.

Binali Yıldırım da, “YSK’nın kararına yorum yapmam yanlış olur. Süreç tamamlanmış değil çünkü işin konusu benim” dedi.

SOYLU: YALAN RÜZGARI

Kılıçdaroğlu’na saldırıyla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Soylu, “Bulgularımızda herhangi bir provokasyon yok. Aile de bizim haberimiz yok diyor. Yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız. Bana soracak olursa gidilmemesini çok net şekilde ifade ederdim. Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyacaklar” diye konuştu.

BAHÇELİ: SÖZ BİRLİĞİ VAR

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Grubu olmayan siyasi partilere de söz verildi. Hangi partinin sözcüsü ne söylemiş, bu söylediklerinin arasında söz birliği ne var. Bir de Ahmet Davutoğlu’nun bir gün evvel yaptığı açıklamayla ne kadar örtüşüyor. Bunları dikkate aldığınız vakit Türkiye’de gelecekle ilgili yeni bir şekillenme arzusu taşıyan bir anlayışın yavaş yavaş gündem bulmaya çalıştığı bir ortamda olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi. m ANKARA