Sınır dışı değil insanlık dışı

Alman Der Spiegel’in internet sitesinde yayınlanan videoda, aralarında küçük çocukların da olduğu bir grup göçmenin şişme botlarda, askeri kamuflaj giymiş yüzü siyah maskeli kişilerin gözetiminde Türkiye kıyılarına getirildiği görülüyor.

Göçmenleri taşıyan botu Yunan askerlerinin kullandığı bir araç getiriyor.

Kamera tarihinin 17 Eylül 2018’i gösterdiği videoda, iki “görevlinin” olduğu siyah renkli şişme bot tekrar tekrar karşı kıyıdan Türkiye tarafına gidip geliyor.

Video saat 10.48’de başlıyor ve bu sırada Türkiye tarafında bekleyen göçmen sayısı dokuz. Saat 11.05’de ise kıyıdaki insan sayısı 25’ulaşıyor. O an da botta da en az 5 göçmen görülüyor. Videodaki kişilerin Afganistan ve Pakistan’da konuşulan Peştuca da olmak üzere farklı dillerde konuştukları duyuluyor.

Spiegel’in haberinde nehrin Yunan tarafının askeri bölge olduğunu, hükümetin haberi olmadan oradan böyle bir geçiş yapılamayacağına dikkat çekiliyor.

Yunanlar göçmenleri Türkiye kıyısına bırakarak geri dönüyor.

Türk Dışişleri Bakanlığı, 27 Ekim’de “Sınırımızda Yunan görevliler eliyle düzensiz göçmenlerin geri itilmesi olayları hem denizde hem de karada devam etmektedir” diyerek, 2018 yılında 11 bin 867 ve 2019’un ilk on ayında 25 bin 404 göçmenin Türkiye’ye “itildiği” bilgisini vermişti. O tarihte bakanlıktan yapılan açıklamada, bu kişilerin “Yunan görevliler tarafından yakalandıktan sonra şahsi eşyalarına el konularak” ve “darp edilerek” Türkiye’ye “itildikleri” belirtilmişti. Yunan tarafı ise bunu reddetmişti.