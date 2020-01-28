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Haber Giriş: 28.01.2020 - 09:17,Son Güncelleme:/

Sınır birliklerine tank sevkiyatı

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Sınır birliklerine tank sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'da sınır noktalarında görevli birliklere takviye tank ve askeri araç sevkiyatını sürdürüyor.

Hatay'ın Suriye sınırına yakın bölgelerine ve Zeytin Dalı Sınır Kapısı’na takviye amacıyla gönderilen askeri personel ve 10 araçtan oluşan tank sevkiyatı yapıldı. Çeşitli birliklerden Hatay'a gelen ve Kırıkhan ilçesinden geçen askeri araçlar Zeytin Dalı Sınır Kapısı’na doğru ilerlediler.

Zırhlı askeri araçların alınan güvenlik önlemleri dahilinde takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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