Sınıfta bayıldı, hastaneye kaldırıldı, gerçek ortaya çıktı... Rümeysa yaşam savaşı veriyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSınıfta bayıldı, hastaneye kaldırıldı, gerçek ortaya çıktı... Rümeysa yaşam savaşı veriyor
GeriGündem Sınıfta bayıldı, hastaneye kaldırıldı, gerçek ortaya çıktı... Rümeysa yaşam savaşı veriyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Erol AKKIR/ANTALYA (DHA)
02.08.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Sınıfta bayıldı, hastaneye kaldırıldı, gerçek ortaya çıktı... Rümeysa yaşam savaşı veriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sınıfta bayıldı, hastaneye kaldırıldı, gerçek ortaya çıktı... Rümeysa yaşam savaşı veriyor

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde beyin sapında gelişen tümör patlayan Rümeysa Şahin (6), 5 aydır hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Alanya’dan oturan Hanife ve Mehmet Şahin çitinin biri erkek iki çocuğundan büyüğü Rümeysa Şahin, beyin sapında gelişen tümörden habersiz 6 yıl yaşadı. Bu yıl okula başlayan Rümeysa, geçen ocak ayında okulda rahatsızlandı. Hastanede MR (Manyetik Rezonansı) çekilen Rümeysa’nın beyin sapındaki tümörün patladığı tespit edildi.

Alanya ve Antalya’da farklı hastanelerde bir süre tedavi gören Rümeysa’ya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde kemoterapi tedavisi uygulanmaya başlandı.

6 YIL TÜMÖRLE YAŞAMIŞ

Rümeysa Şahin’in okula başladığında sağlıklı olduğunu belirten anne Hanife Şahin, ocak ayında kızının sınıfta önce başında şiddetli ağrı hissettiğini, ardından bayıldığını söyledi. Öğretmeninin haber vermesi üzerine okula gittiklerini anlatan Hanife Şahin, "Alanya Devlet Hastanesi’ne götürdük. Orada çekilen MR neticesinde beyin sapında tümör olduğunu öğrendik, hemen yoğun bakıma aldılar. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ettiler, hemen yoğun bakıma alındı. Beyin sapında patlayan tümörü temizlediler. Tümör tehlikeli bölgede olduğu için tamamı temizlenemedi. Ameliyattan bir süre sonra beynine şant takıldı. Sonra biraz iyileşme görüldü. Ancak birkaç gün sonra yeniden durumu ağırlaştı" dedi.

''DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR''

Kızının durumunun ağırlaşması üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne getirdiklerini anlatan Hanife Şahin, her geçen gün durumunun kötüye gittiğini kaydetti.

Şu ana kadar iki kez kemoterapi uygulandığını belirten Hanife Şahin, şunları söyledi:
"Kızım 6 aydır hasta, 5 ayımız hastanede geçti. Sürekli başında bekliyoruz. Ağır durumu devam ediyor. İyileşmesi için dua istiyorum. Doktorlar tedaviye yanıt verirse düzelebileceğini söylüyor. Eşim Alanya’da ve diğer çocuğumuzla ilgileniyor. O çalışmak zorunda, ben çocuğumun başından ayrılamıyorum. Antalya Yardımlaşma Platformu üyeleri bize destek oluyor. Ziyaret ediyorlar, yardımlarını esirgemiyorlar. İhtiyaçlarımızı onların sayesinde alabiliyoruz. Maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sınıfta bayıldı, hastaneye kaldırıldı, gerçek ortaya çıktı... Rümeysa yaşam savaşı veriyor

Tarsus Belediyesi 78 geçici işçi alacağını duyurdu.. İşte başvuru şartları

Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye sert tepki

Adli Tıp Kurumu'nda inanılmaz hırsızlık!