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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
20.12.2018 - 21:15, Son Güncelleme:

Sinema dünyası "Açık Medeniyet"te buluştu

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Sinema dünyası "Açık Medeniyet"te buluştu

İbn Haldun Üniversitesinin aylık gazetesi "Açık Medeniyet"in aralık sayısı çıktı. Sinemayı merkezine alan gazetenin kapak konusu ise "Geleneksiz bir sinema mümkün mü?" oldu.

Türk sinemasının 20 yıllık endüstriyel ve sektörel yolculuğuyla gişe serüvenini gözler önüne seren gazetede, sinemanın dünü, bugünü ve yarını, İngilizce, Arapça ve Türkçe dillerinde farklı içeriklerle anlatılıyor.

Yerli ve milli bir sinemanın durumunun masaya yatırıldığı yeni sayıda, gelenek ve sinemanın ilk akla gelen isimlerinden yönetmen Derviş Zaim'le yapılan "Gelenekten kopamazsın! Sen koptuğunu zannetsen bile o seni takip eder" başlıklı röportaja yer veriliyor.

 

"GELENEK SÜREKLİ OLARAK YENİDEN İCAT EDİLEN BİR ŞEY"

Zaim, Açık Medeniyet Yayın Koordinatörü Muhammed Akaydın'ın gerçekleştirdiği röportajda geleneğin sürekli olarak yeniden icat edilen bir şey olduğunu, icat edilme koşullarının da toplumun içerisindeki basınçlarla ilintili olduğunu ifade ediyor.

Her dönemdeki geleneğin farklı olduğunu savunan Zaim, "Eklenerek giden bir şey bu. O anlamda Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar 'imtitad' şekli benim ilgimi her zaman çekmiştir. 'İmtitad', 'değişerek devam etmek' ya da 'devam ederek değişmek'tir. Aslında biraz da Mevlana'nın pergel metaforundan bahsediyorsunuz. Bir ayağın sabit öbür ayağın esnek olması mevzusu." değerlendirmesinde bulunuyor.

Zaim, bir bağlama sahip yeniden bağlam tanımlamak için referans noktalarına ihtiyaç olduğu yorumunu yaparak, şunları kaydediyor:

"Referans noktaları olmadan bir şey yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Bazen enteresan bir şeylerin de ortaya çıktığı olabilir ama bağlamı yeniden tanımlamak söz konusu olduğunda referans noktalarınızı iyi tanımlarsanız, bulacağınız şeyler de size çok daha farklı tatmin edici sonuçlar getirecektir ve üstelik bunları da sürekli olarak yeniden tanımlamak zorundasınız. Sabit noktaları, pergelin açıkta olan ucunu, bunları zamana ve zemine göre yeniden tanımlamak zorundasınız."

 

"TÜRK SİNEMASININ ADINI BÜTÜN DÜNYADA DUYURACAĞIZ"

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de "Yeşilçam'dan Yarınlara" başlığıyla kalem aldığı köşe yazısında TRT'nin televizyon ve sinema alanında yaptığı çalışmalardan bahsediyor.

Son dönemde bağımsız filmlerin yanında gişe filmlerini de desteklediklerine değinen Eren, "TRT, 2019 yılından başlayarak 'Diriliş Ertuğrul', 'Payitaht Abdülhamid', 'Filinta' gibi dizilerle başlattığı TV dizilerinde tarihi hikayelerimizi anlatmaktaki başarısını sinema filmlerine de taşıyacak. İlk projemiz olan Sultan Alp Arslan ve Malazgirt'i konu alacak sinema filmimizi, farklı alanlarda yapacağımız diğer filmlerimiz izleyecek. Uluslararası Yapımlar birimimiz aracılığıyla yaptıracağımız filmlerle de Türk sinemasının adını bütün dünyada duyuracağız." ifadelerini kullanıyor.

Gazetede ayrıca, İhsan Kabil'in "Türk Dünyasında Sinema", Ogün Şanlıer'in "Dünyada ve Türkiye'de Film Festivalleri", H. İbrahim İzgi'nin "Hayalle Gerçek Arasında Bosna-Hersek Sineması" başlıklı yazıları bulunuyor.

 

- YÜCEL ÇAKMAKLI, AYŞE ŞASA VE AHMET ULUÇAY İÇİN İNFOGRAFİKLER VAR

"Rus Sinemasına Kısa Bir Bakış" yazısıyla Samed Karagöz, "Genel Hatlarıyla Afrika Sineması" Yusuf Ziya Gökçek, "İran Sineması... Ama Nasıl?" yazısıyla da Abdulhamit Güler yeni sayıya katkı sağlıyor.

Ali Kıvrak, Vehbi Baysan, Melike Günyüz, Betül Akaydın, Serdar Demirel ve Yeşim Tonbaz'ın da yazı verdiği "Açık Medeniyet"in sayfalarına Avni Özgürel, Emre Konuk, Fatih Özcan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Nazif Tunç, Oktay Berber, Faysal Soysal, Uğur Uzunok, İclal Aydın, Hakan Boyav gibi yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncuların görüşleri de taşınıyor.

Yücel Çakmaklı, Ayşe Şasa ve Ahmet Uluçay'ın infografiklerinin hazırlandığı gazetenin aralık sayısında Safa Önal, Mesut Uçakan, Hollywood ve Bollywood için hazırlanmış özel haberlerle Hasan Aycın'ın Ayşe Şasa çizimi de okuyucuya sunuluyor.

Gazetenin "Açık Kitap" ekinde ise dünya ve Türkiye literatürüne girmiş sinema hakkındaki kitapların yanı sıra kültür, sanat, sinema, tiyatro ve etkinlik haberlerine yer veriliyor.

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