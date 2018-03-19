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    Sincar nerede? Sincar harita üzerinde neresi?

    AA
    19.03.2018 - 17:07 | Son Güncelleme:

    Sincar nerede sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Terör örgütü PKK'nın ikinci bir Kandil haline getirmek istediği Sincar, harita üzerinde konumu ile sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, Sincar neresidir? Merak edilen bölge harita üzerinde nerede yer almaktadır? İşte, o bölge hakkında bazı bilgier

    Sincar, harita üzerindeki konumu nedeniyle Türkiye açısından önem arz ediyor. Son zamanlarda terör örgütü PKK'nın burada konuşlanmaya çaba göstermesi ve burayı yeni bir kandil haline getirmek istemesi, yeni bir gündemi ortaya çıkardı. Peki, Sincar neresidir? Sincar harita üzerinde nerede yer almaktadır? İşte, detaylı bilgiler

    SİNCAR NEREDE YER ALIYOR? NÜFUSU KAÇ?

    Etrafının sıra dağlarla çevrili olmasından dolayı hem güvenlik hem de ticari açıdan avantajlı bir konumu olan Sincar, yaklaşık 3 bin 200 kilometrekarelik bir alana sahip.

    Sincar'ın nüfusu 2014 öncesi verilerine göre de 350 ila 400 bin kişi civarında.

    Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'teki saldırısının ardından bölge nüfusunun 88 bine düştüğü tahmin ediliyor. Sincar nüfusunun yüzde 82'si Ezidi, yüzde 13'ü Müslüman-Kürt, yüzde 5'i ise Araplardan oluşuyor.

    Arap ve Türkmenler tarafından Sincar, Kürtler tarafından ise Şengal olarak adlandırılan bölgede Arapça dışında Kürtçe'nin Kurmanci lehçesi konuşuluyor.

    ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinden sonra hazırlanan anayasanın 140. maddesinde yer verilen ihtilaflı bölgeler arasında bulunan Sincar'da, statüsünün belirlenmesi amacıyla 2007 yılında planlanan referandum yapılamadı.

    Birleşmiş Milletlerin (BM) Sincar hakkında hazırladığı raporda, Ezidilerin 140. maddenin uygulanmasını ve IKBY'ye bağlanmak istediği belirtilirken, Kürtlerin de aynı talepte bulunduğu ama Arapların bu duruma karşı çıktığı ifade edildi.

    DEAŞ'tan kurtarılan Ezidi yerleşim merkezlerin askeri ve siyasi olarak Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Peşmergeleri ile PKK arasında bölünmüş olmasına rağmen KDP Sincar'da siyasi olarak en güçlü parti olarak biliniyor.

    Dünya Ezidilerinin dini liderlerinden Mir Tahsin Said Beg, Sincar'ın önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyor. Irak'taki Ezidilerin IKBY'ye dahil olması gerektiğini ifade eden Mir Tahsin Said Beg, PKK'nın Sincar'ı boşaltmasının da halk için elzem olduğunu savunuyor.

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    SİNCAR NEDEN KRİTİK BÖLGEDE?

    DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Musul'un Sincar ilçesini ele geçirmesini bahane ederek Kandil ve Suriye'den gönderdiği militanlar vasıtasıyla bölgeye yerleşen PKK, ilçenin jeostratejik avantajından da yararlanarak, Kandil'e alternatif ikinci bir üs oluşturmayı hedefledi.

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin DEAŞ ile mücadelede başarısız kalmasından da yararlanan terör örgütü PKK, "Ezidilere yardım etme" bahanesiyle bölgeye yerleşme imkanı buldu.

    Peşmerge güçleri tarafından 14 Kasım 2015'te Sincar'ın DEAŞ'tan tamamen kurtarılmasına rağmen PKK ilçeden geri çekilmek yerine kamplarını genişletip elinde tuttuğu bölgelerde tüneller kazmaya başladı.

    IKBY Başkanı Mesud Barzani ve Ezidilerin önde gelen isimlerinin tüm çağrılarına rağmen PKK ve ona bağlı yerel militanlar Sincar Dağı başta olmak üzere diğer bölgelerde varlıklarını sürdürmeye devam etti.

    Barzani ve Ezidilerin geri çekilme çağrısına kulak asmayan PKK'nın, 3 Mart'ta Sincar'ın Hanesur köyüne geçmek isteyen Suriyeli Peşmergelere saldırmasıyla patlak veren çatışma da ilçedeki gerginliğin artmasına sebep oldu.

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