Sınavı geçti uzlaştılar... Öğrenci motosikletiyle öğretmene çarpmıştı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSınavı geçti uzlaştılar... Öğrenci motosikletiyle öğretmene çarpmıştı
GeriGündem Sınavı geçti uzlaştılar... Öğrenci motosikletiyle öğretmene çarpmıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Damla GÜLER / İSTANBUL
Haber Giriş: 17.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sınavı geçti uzlaştılar... Öğrenci motosikletiyle öğretmene çarpmıştı

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
Sınavı geçti uzlaştılar... Öğrenci motosikletiyle öğretmene çarpmıştı
Arşiv

İstanbul Beşiktaş’taki bir okulda öğretmen olan Kübra Ateşavcı karşıdan karşıya geçerken kendisine çarpan motorsiklet kullanıcısı üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Ahmet Yılmaz’dan şikâyetçi oldu.

Savcılık Ahmet Yılmaz’ın ilk geçiş hakkını vermeyerek olayda asli kusurlu olduğunu belirterek “Taksirle yaralamaya neden olmak” suçundan soruşturma başlattı. Suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle savcılık dosyayı Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi. Uzlaştırmacı taraflara uzlaşmayı isteyip istemediklerini sordu.

İŞÇİ SINIFI HAKKINDA SORULAR

Bunun üzerine Kübra Ateşavcı, Ahmet Yılmaz’a soru soracağını, eğer bunları cevaplayıp kendisine mail olarak gönderirse şikâyetinden vazgeçeceğini belirtti. Kübra Ateşavcı “İşçinin tanımı nedir? Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi işçidir? (Öğretmen-Postacı-Şirket müdürü) Emeğin metalaşması ne demektir? Sanayi devrimi ne zaman, hangi ülkede gerçekleşti? Sanayi Devrimi’nden bu güne işçiler çalışma saatleri, hukuki hakları çerçevesinde ne gibi önemli haklar elde etmişlerdir? İş kazası nedir? İş kazasını önlemek için işçinin bilmesi gereken en önemli olduğunu düşündüğünüz bilgileri yazınız” şeklindeki dört soruyu uzlaştırmacıya teslim etti.

Yılmaz’ın bu soruları cevaplayarak mail yoluyla kendisine göndermesi üzerine öğretmen Kübra Ateşavcı uzlaşmayı kabul etti. Savcılık da uzlaşmanın sağlanması üzerine dosyaya takipsizlik kararı verdi. 

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Terör örgütüne operasyon! 11'i yakalandı
Beyin cerrahı 8.kattaki evinin balkonundan düştü!
FETÖ kumpas kurmuştu... Cezaevinden ‘Barış Pınarı Harekâtı’na
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Münbiç’te sadece etiket değişiyor'