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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.03.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Silahlı saldırıya uğramıştı! Böyle gelip miting yaptı...

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Silahlı saldırıya uğramıştı! Böyle gelip miting yaptı...

İZMİR'de bir hafta önce seçim çalışmasından gece evine dönerken silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi, ameliyattan sonra alçılı ayağı ile miting yaptı.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi, bir hafta önce seçim çalışmalarının ardından gece saat 01.00 sıralarında evine dönerken, iddiaya göre, aralarında daha önceden borç- alacak davası bulunan A.Y. isimli kişinin silahlı saldırısına uğradı. A.Y. tabanca ile ateş ederek Başterzi'yi sol bacağından yaralayıp kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Osman Başterzi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından önce Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada Başterzi'yi vurduktan sonra kayıplara karışan A.Y. ise kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ALÇILI AYAĞIYLA MİTİNG YAPTI

Ayağı alçıda olan ve tedavisi süren Osman Başterzi, Belevi'de miting yaptı. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ve ilçe halkının katıldığı mitinge Başterzi, Sağlık Bakanlığı hasta nakil aracı ile getirildi. İzdiham nedeniyle sahneye ulaşması uzun süren Osman Başterzi, tekerlekli sandalye üzerinden ilçe sakinlerini selamladı. Başterzi, şöyle dedi:

"Sizin bu sevginiz beni seçime kadar ayağa kaldırır, sizlere minnettarım. İnsan ne kadar sevildiğini zor zamanda anlıyormuş. Bu sevgiye layık olmak için bugünden sonra daha da fazla çalışacağım. Bildiğiniz gibi başıma gelen çirkin bir hadise yüzünden bir haftadır sizlerden ayrı kaldım. Bu olayı duyar duymaz arayan, soran, bizzat ziyaretime gelen, duaları ile desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Demek ki, daha yiyecek bir lokma ekmeğimiz, içecek suyumuz varmış. Şükürler olsun Allah'a, Selçuk için verdiğim sözleri yerine getirme fırsatını benden esirgemedi."

Silahlı saldırıya uğramıştı Böyle gelip miting yaptı...

Silahlı saldırıya uğramıştı Böyle gelip miting yaptı...


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