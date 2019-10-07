Silah sayılsın, ruhsatla alınsın!

CEZA İNSANA VERİLSİN

Başkan Mustafa Yel: Hiçbir cins başlı başına saldırgan değildir. Dolayısıyla yasaklanmasını içeren herhangi bir durumla karşı karşıya değiliz. Ancak onu eğiten ve bir şekilde saldırgan hale getiren insanlar tarafından bir suç oluşturulursa insanların buna katlanması ve cezalandırılması gerekir diye düşünüyoruz. Yani cinslerin tek başına yasaklı olmasından ziyade insanların ceza almasını gerektiren bir düşüncemiz var.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca: 4 yaşındaki çocuğunu pitbull tarafından saldırıda kaybetmiş bir aile benim yakınım. Yani bu dengeyi kurarken aslında bunları da sağlayalım yani.

Doç. Dr. Oytun Okan Şenel (Ankara Üniversitesi): O zaman bunların tamamına silah muamelesi yapalım, çünkü tetiği çeken olduğu sürece evet, bu hayvanlar birer silah. Ayrı bir sertifikasyona ya da ruhsatlandırmaya tabi tutalım ve belli kıstaslar getirelim. Yani kamuya açık belli ortamlara bunların sokulması sınırlandırılsın, tasmasız gezdirilmeleri tamamen sınırlandırılsın, ağızlıksız gezmeleri de aynı şekilde.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz: Bu ruhsata sahip olmayanlar o hayvanı gezdiremesin.

Başkan Mustafa Yel: Yani genel olarak ırkı yasaklamayalım, ama bu ırkı beslemek, bulundurmak ve edinmenin ayrı bir ruhsatının olması lazım.

BARINAKTAKİLERE AF

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu: Tehlikeli bir hayvanı besleyen, bunun şartlarına uyacak. Şartlarına uymaması bir para cezasıyla kabahat olup geçiştirilmemeli, bu bir suç olmalı. Dövüştürmek suç ise almak, satmak, ağızlıksız dolaştırmak, üretmek suç olsun.

Başkan Mustafa Yel: Barınaklardakilere de bir af çıkarmamız lazım.