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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM / ANKARA
07.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Silah sayılsın, ruhsatla alınsın!

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Silah sayılsın, ruhsatla alınsın!

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’na, pitbull cinsi köpeklere ‘silah’ benzetmesi yapılarak ruhsatlandırılmaya tabi tutulması gibi öneriler sunuldu. Taslak raporunu hazırlayan komisyonda milletvekilleri ve uzmanların görüşleri tutanaklara özetle şöyle geçti:

CEZA İNSANA VERİLSİN

Başkan Mustafa Yel: Hiçbir cins başlı başına saldırgan değildir. Dolayısıyla yasaklanmasını içeren herhangi bir durumla karşı karşıya değiliz. Ancak onu eğiten ve bir şekilde saldırgan hale getiren insanlar tarafından bir suç oluşturulursa insanların buna katlanması ve cezalandırılması gerekir diye düşünüyoruz. Yani cinslerin tek başına yasaklı olmasından ziyade insanların ceza almasını gerektiren bir düşüncemiz var.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca: 4 yaşındaki çocuğunu pitbull tarafından saldırıda kaybetmiş bir aile benim yakınım. Yani bu dengeyi kurarken aslında bunları da sağlayalım yani.

Doç. Dr. Oytun Okan Şenel (Ankara Üniversitesi): O zaman bunların tamamına silah muamelesi yapalım, çünkü tetiği çeken olduğu sürece evet, bu hayvanlar birer silah. Ayrı bir sertifikasyona ya da ruhsatlandırmaya tabi tutalım ve belli kıstaslar getirelim. Yani kamuya açık belli ortamlara bunların sokulması sınırlandırılsın, tasmasız gezdirilmeleri tamamen sınırlandırılsın, ağızlıksız gezmeleri de aynı şekilde.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz: Bu ruhsata sahip olmayanlar o hayvanı gezdiremesin.

Başkan Mustafa Yel: Yani genel olarak ırkı yasaklamayalım, ama bu ırkı beslemek, bulundurmak ve edinmenin ayrı bir ruhsatının olması lazım.

BARINAKTAKİLERE AF

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu: Tehlikeli bir hayvanı besleyen, bunun şartlarına uyacak. Şartlarına uymaması bir para cezasıyla kabahat olup geçiştirilmemeli, bu bir suç olmalı. Dövüştürmek suç ise almak, satmak, ağızlıksız dolaştırmak, üretmek suç olsun.

Başkan Mustafa Yel: Barınaklardakilere de bir af çıkarmamız lazım.

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