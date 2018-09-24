Siirt’te PKK operasyonu! Öldürüldüler…
Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5’e yükseldi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl jandarma Komutanlığı ekiplerince Baykan ilçe kırsalında başlatılan hava destekli operasyonda, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edilen 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Açıklamada, bölgedeki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5’e yükseldiği belirtildi.
Bölgedeki operasyon devam ediyor.
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