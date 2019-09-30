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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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SİİRT (AA)
30.09.2019 - 16:54, Son Güncelleme:

Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya ağır darbe

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Siirt’in Pervari, Baykan ve Eruh ilçeleri kırsalında yürütülen hava destekli operasyonlarda kış üslenmesine hazırlanan terör örgütü PKK büyük kayıp verdi. 8 günde 20 teröristin etkisiz hale getirildiği Siirt kırsalında, 9 ayda etkisiz hale getirilen terörist sayısı, aralarında "Terörden arananlar listesi"nde yer alanların da bulunduğu 44'e ulaştı.

Siirt'in Pervari, Baykan ve Eruh ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu.

Yaz mevsiminde yürütülen kararlı mücadele ile teröristlerin saldırı yapmasına fırsat vermeyen güvenlik güçlerinin, kış üslenmesine hazırlanan teröristlere göz açtırmamak için hava destekli operasyonları sürüyor.

Terör örgütü PKK'nın coğrafi konumu ve arazi yapısı sebebiyle kış üslenmesinde tercih ettiği en önemli alanlardan biri olan Siirt kırsalında, kararlılıkla yürütülen kapsamlı operasyonlarla teröristlerin bu bölgede yuvalanmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

İl Jandarma Komutanlığınca polis özel harekat ekipleri ile güvenlik korucularının katılımıyla yürütülen hava destekli operasyonlarda, terör örgütü PKK için stratejik öneme sahip Siirt, Hakkari, Şırnak üçgeninde yer alan Pervari ilçesindeki 2047 rakımlı Herekol Dağı, Pervari ve Eruh ilçeleri arasında yer alan Akmeşe kırsalı ile Baykan ilçesi kırsalında 8 günde 20 terörist etkisiz hale getirildi.

9 AYDA 44 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçleri, bir dönem PKK'nın, yasa dışı inşa edilen binalarda sözde mahkemeler kurarak vatandaşları sorgulayıp cezalandırdığı, kamp kurduğu, örgütün kış üslenmesi için labirenti andıran arazi koşulları nedeniyle tercih ettiği Herekol Dağı ile ağaçlık ve dağlık bir bölge olması nedeniyle teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı Eruh ilçesinin Akmeşe kırsalında yıl boyunca operasyonlara ara vermedi.

Siirt kırsalında 9 ayda gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda da aralarında İçişleri Bakanlığının "Terörden arananlar listesi"nde ödül ile aranan örgüt mensuplarının da bulunduğu 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör operasyonlarında, çok sayıda silah, mühimmat, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi, tespit edilen mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERDEN BAZILARI

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 9 ayda etkisiz hale getirilen teröristlerden bazıları şöyle:

- 30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda silahlarıyla etkisiz hale getirilen 6 terörist arasında, "Terörden arananlar listesi"nde 1 milyon 500 bin lira ödülle "mavi" kategoride aranan "Helin Gabar" kod adlı Akide Öztekin, turuncu kategoride aranan, "Berfin Savuşkan" kod adlı Rojda Koç, 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan "Cemal" kod adlı Mehmet Yaman'ın bulunduğu belirlendi.

- 17 Mayıs'ta güvenlik güçlerince Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen, "Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten biri "Terörden arananlar listesi"nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Rojbin Gever Mizgin" kod adlı Raife Kutlak olduğu tespit edildi.

- 28 Mayıs'ta Tillo ilçesi kırsalında operasyon düzenleyen jandarma ekiplerince, turuncu kategoride 600 bin lira ödülle aranan sözde "Şeyhömer Dağı" grubu alan sorumlusu "Ferman Gabar" kod adlı Naif Maral'ın da bulunduğu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

- 29 Temmuz'da Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan "Welat Serhat" kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu tespit edildi.

- 24 Ağustos'da Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten Uğur Dağlı'nın, 3 yıl önce Bitlis'in Hizan ilçesinde kaçırılarak öldürülen muhtarın katil zanlısı olduğu, bir diğer teröristin ise 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Dijvar Sason" kod adlı Ekrem Aksoy olduğu belirlendi.

- 29 Eylül'de Akmeşe kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristin, Eruh ilçesinde 4 Temmuz'da Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın şehit edildiği saldırının failleri olduğu tespit edildi.

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