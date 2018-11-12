Sıfır atık ödülü geliyor
CUMHURBAŞKANLIĞI’nın himayesinde yürütülen proje kapsamında AVM’ler, havalimanları, otogarlar ve garlar ile 100’den fazla çalışanı olan sanayi kuruluşlarında ‘sıfır atık’ şartları 2019’da uygulamaya geçecek.
Sıfır atık şartlarını taşıyan kurumlara gümüş, altın ve platin ‘Sıfır Atık Belgesi’ verilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve sıfır atık belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları kapsayan Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı hazırlanarak kurumların görüşüne açıldı.
Sisteme geçen yerlerden 100 bin üzeri nüfusa sahip belediyeler ile alışveriş merkezleri, havalimanları, limanlar, marinalar, 4 ve 5 yıldızlı oteller ‘Sıfır Atık Belgesi’ almak zorunda olacak.
Terminaller, AVM’ler, Organize Sanayi Bölgeleri, 1000 üzerinde çalışanı olan kamu kurumları, 100’den fazla öğrencili eğitim kurumları, 4-5 yıldızlı oteller, 50’nin üzerinde yatak kapasiteli hastaneler 2019’da Sıfır Atık Sistemi’ne geçecek.
500 ile 1000 arasında çalışanı olan kamu kurumları ve kuruluşlar, 100’den az öğrencisi olan eğitim kurumları, fast-food işletmeleri ve restoranlar 2020 yılında uygulamaya geçecek. 500’den az çalışanı olan kamu kurum ve kuruluşları ise 2012’de sisteme dahil edilecek.
Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden beyanlarını yapmayanlarla denetimler sırasında sistemi uygulamadığı tespit edilen yerler uyarılacak. 3 ay sonunda da gerekli iyileştirmeleri yapmazlarsa belgeleri iptal edilecek.
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