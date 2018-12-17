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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
17.12.2018 - 18:34, Son Güncelleme:

'Siber zorba'ya Adnan Oktar gözaltısı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
'Siber zorba'ya Adnan Oktar gözaltısı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına sosyal medyada faaliyet yaptığı, iftira ve hakaret içerikli siteler tasarlayarak örgüte destek olduğu iddia edilen Orkun D. gözaltına alındı.

İstanbul'da, babası, büyükannesi, eski avukatının yanı sıra adliyede görevli 6 sulh ceza hakimi, bir savcı ve eski sevgilisi hakkında internette sahte haberler yaydığı iddiasıyla hakkında dava açılan Orkun D., Adnan Oktar soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Orkun D'nin Ataşehir'de yaşadığı eve operasyon düzenledi. Adnan Oktar grubuna yönelik süren soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtilen Orkun D'nin evinde bulunan dijital verilere el konuldu. El konulan verilerin Siber Şube'de inceleneceği belirtildi. Yapılan sağlık kontrolünün ardından Emniyete getirilen Orkun D'nin sorgusunun ardından savcılığa sevk edileceği bildirildi. Orkun D'nin Adnan Oktar grubuyla bağlantısının tespit edilmesi üzerine gözaltı kararı alındığı bildirildi. 

SAHTE HABER YAYMAKTAN DAVA AÇILMIŞTI

Orkun D. hakkında, babası N. D. ve eski avukatı Koray Kılıç, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli 6 sulh ceza hakimi, D.'nin şüpheli olduğu dosyada evinde arama kararı veren savcı B. Y. Ç. ve  eski sevgilisi B. A., kendileri ile ilgili internette asılsız haberler yaydığını belirterek şikayetçi olmuşlar ve şikayetler üzerine dava açılmıştı. 

Siber zorbalıkla suçlanan Orkun D. gözaltına alındı
'Siber zorbalıkla' suçlanan Orkun D. gözaltına alındı

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (17.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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