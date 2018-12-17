'Siber zorba'ya Adnan Oktar gözaltısı
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına sosyal medyada faaliyet yaptığı, iftira ve hakaret içerikli siteler tasarlayarak örgüte destek olduğu iddia edilen Orkun D. gözaltına alındı.
İstanbul'da, babası, büyükannesi, eski avukatının yanı sıra adliyede görevli 6 sulh ceza hakimi, bir savcı ve eski sevgilisi hakkında internette sahte haberler yaydığı iddiasıyla hakkında dava açılan Orkun D., Adnan Oktar soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Orkun D'nin Ataşehir'de yaşadığı eve operasyon düzenledi. Adnan Oktar grubuna yönelik süren soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtilen Orkun D'nin evinde bulunan dijital verilere el konuldu. El konulan verilerin Siber Şube'de inceleneceği belirtildi. Yapılan sağlık kontrolünün ardından Emniyete getirilen Orkun D'nin sorgusunun ardından savcılığa sevk edileceği bildirildi. Orkun D'nin Adnan Oktar grubuyla bağlantısının tespit edilmesi üzerine gözaltı kararı alındığı bildirildi.
SAHTE HABER YAYMAKTAN DAVA AÇILMIŞTI
Orkun D. hakkında, babası N. D. ve eski avukatı Koray Kılıç, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli 6 sulh ceza hakimi, D.'nin şüpheli olduğu dosyada evinde arama kararı veren savcı B. Y. Ç. ve eski sevgilisi B. A., kendileri ile ilgili internette asılsız haberler yaydığını belirterek şikayetçi olmuşlar ve şikayetler üzerine dava açılmıştı.
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