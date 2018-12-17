'Siber zorbalıkla' suçlanan Orkun D. gözaltına alındı
Babası, büyükannesi, eski avukatı yanı sıra İstanbul Anadolu Adliyesinde görevli 6 sulh ceza hakimi ve bir savcı hakkında internette sahte haberler paylayan Orkun D.gözaltına alındı.
ORKUN D.'ye yönelik gözaltı kararının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildiği öğrenildi. Gözaltı kararı sonrası, D.'nin Ataşehir'de yaşadığı ev, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar ve Mali Şube Müdürlüğü polisleri tarafından arandı. İddiaya göre, D.'ye ait bilgisayar ve dijital verilerin birer kopyası alındı.
Orkun D. ismi, Hürriyet'in geçen haftaki haberi ile gündeme geldi. Babası N. D. ve eski avukatı Koray Kılıç'ın savcılığa yaptığı başvuru sonrası Orkun D. hakkında dava açıldı.
D.'den şikâyetçi olan kişilerin listesi ise kabarık. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli 6 sulh ceza hakimi, D.'nin şüpheli olduğu dosyada evinde arama kararı veren savcı B. Y. Ç., eski sevgilisi B. A., Orkun D.'ye yönelik şikayet başvurusu yapan kişilerden bazıları. D., anılan kişilere yönelik sahte haberler yaymakla suçlanıyor.
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