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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ
16.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Siber ekipler seçime hazır

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Siber ekipler seçime hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 23 Haziran Pazar günü yenilenecek İstanbul seçimlerine yönelik siber güvenlik önlemleri için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Bakan Turhan, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) bünyesinde siber olaylara müdahale ekiplerinin görev başında olacağını ve seçim günü kriz merkezinin kurulacağını açıkladı. Turhan, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplantısında şunları söyledi:

KAMU-ÖZEL AYRIMI YOK

“Siber güvenlikle ilgili ister kamu ister özel sektör olsun konunun taraflarının bu işle ilgili birimlerini uyarıyoruz ve almaları gereken tedbirleri onlara yazılı olarak deklare ediyoruz. Sistemde herhangi bir aksaklık olmaması ve ilgili kurumların kesintisiz hizmet verebilmelerinin üzerinde titizlikle duruyoruz. Burada da kamu-özel ayrımı yapmıyoruz. Çünkü bu bir sistem bütünlüğü. Sonuçta GSM operatörlerini, servis sağlayıcıları düşünürseniz, sadece seçim sathı mahalli olarak bakmamak lazım. Bakanlığımız ile Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) öncülüğünde, ülkemizdeki kurum ve kuruluşlar bünyesinde oluşturulan yaklaşık 1150 Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) ve bu ekiplerde yer alan 3 binden fazla siber güvenlik uzmanı ile ulusal siber güvenliğimizin sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Daha önceki seçim dönemlerinde olduğu gibi bu seçimde de vatandaşlarımızın iradesinin açık bir şekilde sandığa yansıması amacıyla bakanlığımız koordinasyonunda ilgili kamu kurum, kuruluşlar ve operatörlerin katılımlarıyla seçimin güvenli ve huzurlu bir ortamda yapılabilmesi için tüm imkânları kullanacağız.

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNE UYARI

Seçim günü kurulacak kriz merkezinde siber saldırılara karşı tüm haberleşme altyapısını takip ederek ilgili paydaşlarımızla işbirliği içinde seçim sürecini güvenli bir biçimde geçirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin seçimlere toplumsal kutuplaşmalardan uzak, huzurlu, demokratik ve güvenli bir ortamda girmesini sağlamak amacıyla sosyal medya mecraları başta olmak üzere internet aktörlerinin yalan haber ve dezenformasyon bildirim politikalarını daha etkin hale getirmeleri ve platformlarının manipülasyon ve dezenformasyon amacıyla kullanılmasına müsaade etmemeleri konusunda sorumlu davranmaları gerekiyor. Bu konularda tedbir almak üzere sosyal medya şirketleri uyarılıyor. Sosyal medya üzerinden yalan haber ve dezenformasyon yapan hesaplar konusunda da ilgili kurumlarla işbirliği yapılıyor. Vatandaşın iradesinin sandığa sağlıklı, eksiksiz ve hatasız erişebilmesi adına hükümet olarak nasıl ki çalışmalar yapıyorsak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın iştigal alanıyla ilgili de gerekeni yapıyoruz. Ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında.”

‘KANAL İSTANBUL’DA ÇED ÇALIŞMALARINDA SON AŞAMAYA GELDİK’

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili de konuştu. Bakan Turhan şu bilgileri verdi: “Şu anda Kanal İstanbul Projesi Etüt, Proje ve Danışmanlık Hizmetleri işi kapsamında bulunan teknik çalışmaları tamamlayarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmalarında son aşamaya geldik. ÇED raporu hazırlanmış olup, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu (TVK) kararının alınmasını müteakip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayına sunulacak. Diğer yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgenin çevre düzeni planı ile alt ölçekli imar planı çalışmalarına da devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının kesinleşmesini müteakip, yapım ihale ilanına çıkmayı hedefliyoruz. İhale ve finans modelinin kesinleşmesi ve ihale sürecinin tamamlanmasını müteakip de ilk kazma vurulacak. Bu proje gerçekten milli bir pro je ve kurumların karşılıklı olarak gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Ancak yine önümüze seçkinci ve engelleyici bir siyasi anlayışla konuşan kesimler çıkıyor.”

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