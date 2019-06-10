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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
10.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Siber bağımlıya önlem aranıyor

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Siber bağımlıya önlem aranıyor

MECLİS Bilişim Teknolojileri Bağımlılığını Araştırma Komisyonu, çözüm önerileri geliştirmek amacıyla dünya örneklerini inceliyor.

Komisyona bilgi veren uzmanlar, özellikle kötü niyetli yazılım programı ‘Mavi Balina’nın çıkış ülkesi Rusya ve teknoloji bağımlılığında dünya lideri olan Çin’den bazı örnekleri gündeme getirdi. Siber psikologlar ile Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Dairesi’nde görevli uzmanların değerlendirmeleri şöyle:

- “Dünya genelinde meta analizlerinde binde 3 ile yüzde 38 arasında teknoloji bağımlılığı saptanmış. Ortalama ise yüzde 6 olarak bulunmuş ve bunun gittikçe arttığı görülüyor. En az Avrupa ülkelerinde ve Hindistan’da oluyor, bunlar genelde yüzde 5’in altında. Kore ve Çin gibi ülkelerde şu anda en fazla. DSM’de (Amerikan Psikiyatri Birliği Tanısal ve Sayımsal El Kitabı) tanı kriterinin konmasının nedeni özellikle Kore’de ölüm vakalarının olması. Son çalışmada Avrupa ortalaması 2.6 olarak çıktı. Türkiye’de yüzde 5 ile yüzde 30-yüzde 38 arasında oranlar buluyoruz.

ÇİN’DE ASKERİ KAMP GİBİ

- Çin’de ergen bireyler saatlerce, günlerce bilgisayarın başından kalkmadan oyun oynuyorlar. Çin’deki aileler internet bağımlılığı tedavi merkezlerine geliyorlar. Bu tartışılır, çünkü bir askeri eğitim şeklinde yapılmış. Bütün teknoloji araçlarından yoksun şekilde tedavi devam ediyor. Kore’de de aynı şekilde.

-Rusya ilk çıkış ülkesi de olması sebebiyle “İnternet aracılığıyla ölüme sebebiyet verme bir suçtur” diye kanun çalışması başlatmış. Yine Hindistan, televizyonun en yoğun izlendiği saatlerde ‘Mavi Balina’yla ilgili bir farkındalık videosu gösteriyor. Brezilya’da yine uyarıcı video var, tüm sosyal medya sitelerinde gösterilmesi zorunlu.”

SALDIRGAN YETİŞİYOR

- Doç. Dr. Selim Günüç, şu bilgileri aktarıyor: “Mark Griffiths (davranış bağımlılığı konusunda profesör) şöyle bir vakayla karşılaşıyor; 16 saat bilgisayar oyunu oynayan bir gencin bağımlılık kriterlerinin hiçbirini sergilemediğini görüyor. Yani yüzde 5-10’luk böyle bir grup da var. Tolerans ortaya çıkmıyor ama yoksunluk belirtileri çok şiddetli ortaya çıkıyor yani daha saldırgan bireyler yetişiyor. Bağımlı bir birey, bağımlılığı, eğer kullanım saati baskılanmamışsa en az 3-4 saat kullanır, kullandığında kendini mutlu hisseder, fizyolojik, psikolojik bazı tepkiler verir ve çoğu zaman başka psikolojik problemleri vardır; mesela dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi. Çevresindekilerle, aileleriyle ilgili sorunlar yaşar; ders çalışmak, okulu asmak, akademik başarısının düşmesi gibi. Bazı bağımlı olan bireyler için bunları söyleyebiliyoruz.”

BAĞIMLI NASIL ANLAŞILIR?

- Siber Psikolog Doç. Dr. Selim Günüç, çevrimiçi oyun başta olmak üzere teknoloji bağımlılığı kriterleri konusunda şu bilgileri verdi: “Zihnin teknolojiyle sürekli meşgul olması, teknoloji yokluğunda yoksunluk çekmesi, yani fiziksel tepkiler vermesi. Sigara bağımlılığında olduğu gibi sürekli, günde kullandığı teknoloji miktarını arttırmak istemesi, dürtüsünü kontrol etmede başarısız olması, başka etkinliklere ilgi kaybının olması, bağımlı olduğunu bilse bile kullanmaya devam etmesi, bu konuda yalan söylemesi ve en önemlisi kullandığı zaman rahatlaması ve kendini mutlu hissetmesi, çevresindekilerle ilişkilerin bozulması.”

 

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