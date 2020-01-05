SGK o ilacı da ödeyecek

Yıldız, ardından akıllı ilaç kullanmaya başladı. Kürüne 11 bin 500 TL ödedikleri bu ilaç, Yıldız’ı sağlığına kavuşturdu. Yıldız’ın emekli aylığı ve çocuklarının maaşları ilacı almaya yetmediği için evini sattı. Yakınlarından borçlanarak yedi kürü karşıladı. Bu arada kızı Çetinkaya, avukat Dilşad Enhoş’a ulaştı. Avukatlığı üstlenen Enhoş, 19 Aralık’ta dava açtı.

Bir gün sonra Ankara 17’nci İş Mahkemesi, ilacın dava süresince kurum tarafından karşılanmasına karar verdi. Avukat Dilşad Enhoş’un babası Raşit Doğan Enhoş (62) da iki yıl önce kansere yakalanmıştı. Kemoterapi tedavisi yeterli gelmeyince Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile 21 günde bir 6 şişe ilaç kullanması kararlaştırılmıştı.

Kürü 11 bin 500 TL olan ilaç, Enhoş’u iyileştirmişti. Avukat kızı, ilacın karşılanması için Ankara İş Mahkemesi’nde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aleyhine dava açmış, kazanmıştı.