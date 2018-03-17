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    Sevgilisini ''iş arkadaşım'' diyerek eşiyle tanıştırmış

    Hürriyet Haber
    17.03.2018 - 16:38 | Son Güncelleme:

    Bafra ilçesinde geçen Perşembe akşamı evli ve bir çocuk babası Osman E. ile aşk yaşadığı öne sürülen Belgin Ş., Kızılırmak Nehri'ne atladı. Bir süre suda çırpınıp yardım çığlıkları atan iki genç, ardından akıntıya kapılarak kayboldu. İtfaiye, polis ve AFAD ekiplerinin dün sabahın ilk ışıklarıyla başlattığı arama çalışmalarında Belgin Ş.'nin cesedi bulundu ancak Osman E.'nin izine ulaşılamadı.

    Dün havanın kararmasıyla ara verilen, bugün sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalara, Samsun Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ve Samsun Sualtı polis dalgıç ekipleri katıldı. Şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.

    'İŞ ARKADAŞIM' DİYEREK, EŞİYLE TANIŞTIRMIŞ

    Bu arada, Osman E.'nin, birlikte nehre atladığı Belgin Ş. ile Bursa'da aynı tekstil firmasında çalıştığı belirtildi. Osman E.'nin Belgin Ş.'yi eşi Nuray E. ile "iş arkadaşım" diye tanıştırıp, eşinin doğum gününde eve davet ettiği ifade edildi. Belgin Ş.'nin birkaç gün önce Bursa'dan Samsun'un Bafra ilçesine Osman E.'nin yanına geldiği öğrenildi.

    SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

    Öte yandan Osman E. sosyal medya hesabından 11 Şubat tarihinde “Reklama 33 gün kaldı” notunu paylaşımda bulunması ve o tarihin nehre atladıkları güne denk gelmesi dikkat çekti. Osman E.'nin aynı gün askerlik görevi için Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na teslim olması gerektiği kaydedildi.

    Osman E.'yi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Etiketler: son dakika , haber , evlilik , haberler , yasak aşk , sevgili , , koca , samsun , bafra , kızılırmak , gündem
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