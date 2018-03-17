Sevgilisini ''iş arkadaşım'' diyerek eşiyle tanıştırmış

Dün havanın kararmasıyla ara verilen, bugün sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalara, Samsun Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ve Samsun Sualtı polis dalgıç ekipleri katıldı. Şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.

'İŞ ARKADAŞIM' DİYEREK, EŞİYLE TANIŞTIRMIŞ

Bu arada, Osman E.'nin, birlikte nehre atladığı Belgin Ş. ile Bursa'da aynı tekstil firmasında çalıştığı belirtildi. Osman E.'nin Belgin Ş.'yi eşi Nuray E. ile "iş arkadaşım" diye tanıştırıp, eşinin doğum gününde eve davet ettiği ifade edildi. Belgin Ş.'nin birkaç gün önce Bursa'dan Samsun'un Bafra ilçesine Osman E.'nin yanına geldiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Osman E. sosyal medya hesabından 11 Şubat tarihinde “Reklama 33 gün kaldı” notunu paylaşımda bulunması ve o tarihin nehre atladıkları güne denk gelmesi dikkat çekti. Osman E.'nin aynı gün askerlik görevi için Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na teslim olması gerektiği kaydedildi.

Osman E.'yi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.