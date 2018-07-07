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    Serkan'ın 3 evladı

      İHA
    07.07.2018 - 21:51 | Son Güncelleme:

    RİZE’de Serkan Öz, bir sabah evinden çıktığında yerde çırpınan 3 alakarga (orman kargası) yavrusuna rastladı.

    Annelerini etrafta göremeyen Özkargaları alarak işyerine getirdi. İşletmesinde onlara mama hazırlayıp kaşıkla mama yediren Öz bu kez kargalardan bir daha ayrılamadı. Kendisi ayrılsa bile 2 aydır beslediği kargalar onu terk etmedi. Öz ise çocuğu gibi beslediğini söylediği kargalara Kahraman, Mülayim ve Abbas isimlerini verdi.

    GÖRÜNCE BAĞIRIYORLAR
    Kargaları henüz yavru oldukları için diğer hayvanlardan korumak zorunda olduğunu ve bu yüzden kısa bir süre daha kafeste bakmaya devam edeceğini dile getiren Öz, “Bir papağandan daha yakınlar insana, beni tanıyorlar. Çok cana yakın hayvanlar. Beni görür görmez bağırmaya başlıyorlar. Adını söylediğim zaman geliyorlar. Şu an da yavru oldukları için kafesin içerisinde tutmasak kedi ve köpek bunları yer ama
    1 ay sonra kafesle hiçbir işleri kalmayacak. Hep doğada olacaklar” dedi.

    Etiketler: Karga , Rize , gazetehaberleri
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