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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
21.01.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Seri katil Kayapınar’ın 'akıl sağlığı' raporu hakkında flaş gelişme

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Seri katil Kayapınar’ın 'akıl sağlığı' raporu hakkında flaş gelişme

KAYSERİ’de aralarında kardeşinin de bulunduğu 7 kişiyi öldüren, cezaevinden tahliye olduktan sonra da geçen yıl özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz’ı (47) beğendiği tabancasını almak için pompalı tüfekle vurarak öldüren ’Avcı’ lakaplı Hamdi Kayapınar’ın (39) cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı.

Hamdi Kayapınar, 1994 yılında henüz 14 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürdü. 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra ’'Şartlı Salıverme Yasası’ndan yararlanarak tahliye edildi. Kayapınar, 1998- 2001 yılları arasında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin’i öldürdü. Polis memuru İlhan Duruş ve Bedrettin Duvar’ı da yaraladı. Tutuklanıp yargılanan Kayapınar, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kayapınar, ’Denetimli Serbestlik Yasası’ kapsamında erken tahliye hükmünden yararlanarak, 16 yıl 2 gün cezaevinde kaldıktan sonra Şubat 2017’de tahliye edildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRÜP TABANCASINI GASP ETTİ’

Avcı’ lakaplı Hamdi Kayapınar, geçen yıl 2 Ağustos günü, merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi, Komando Caddesinde bir iş insanına ait villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz’ı, pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra tabancasını gasp edip, kaçtı. Olaydan 4 gün sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki evine yapılan baskınla yakalanan Kayapınar, tutuklandı. 

Kayapınar hakkında, ’tasarlayarak adam öldürme’, ’yağma’, ’ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Kayapınar, geçen yıl 7 Kasım’daki ilk duruşmada hakim karşısına çıktı.

ADLİ TIP KURUMU’NA SEVK EDİLDİ

Sanık Kayapınar, mahkemedeki savunmasında, "Ben öldürmedim. Benim evimden nasıl çıktı, anlamadım. Bisikletim de yok" dedi. Daha sonra konuşurken yere kapanan sanık, "Üzerime gelmeyin, vurmayın" diye bağırıp ağladı. Mahkeme salonunda olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini de izlemek istemeyen Hamdi Kayapınar, başını yerden kaldırmadı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hamdi Kayapınar’ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

İstanbul Adli Tıp Kurumu 4’üncü İhtisas Kurulu’nun sanık hakkında düzenlediği rapor, mahkemeye ulaştı. Raporda, "Sanığın bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğu tamdır" denilerek cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİLERİ AV OLARAK GÖRÜYORMUŞ

Önümüzdeki günlerde tekrar hakim karşısına çıkacak olan Kayapınar, 2002 yılında seri cinayetlerin katil zanlısı olarak yakalandığında Emniyet Müdürlüğü’nde verdiği ifadesinde, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ve toplum tarafından dışlandığını ileri sürerek, bu nedenle insanlara karşı kin beslediğini, öldürdüğü kişileri ’av’, gasbettiği para ve eşyaları ’av ganimeti’ olarak gördüğünü, kendisini de ’avcı’ diye isimlendirdiğini anlatmıştı.

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