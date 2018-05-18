Serdar İnan hakkında kırmızı bülten çıkarılması istendi

Geçtiğimiz günlerde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, bırakıldıktan sonra yurtdışına kaçan İnanlar İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan şirketin iflasını istedi. Bunun üzerine Çekmeköy’de bulunan Terrace Koru sitesinden aldıkları evler nedeniyle mağdur olan 16 müşteki, Anadolu Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemelerinde taşınmazların üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir ve senetlere tedbir konulmasına yönelik talepleri de içeren tapu iptal ve tescil davası açtı.

EVLER 350- 500 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞEN FİYATLARLA SATILDI

Bu süreçte Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na 16 mağdurun avukatları Penbe Üner Keskin ile Orhan Boran, Serdar İnan ve kardeşi Murat İnan, Arzu Fatma İnan, şirketin Genel Müdürü Dilber Gülsen Ramazanoğlu, Sinan Polat, Ayhan Bayraktar, Hasan Basri Canbazoğlu, Orhan Arslan hakkında nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesine göre olay şöyle gerçekleşti: İnanlar İnşaat’ın projelerinden biri olan Çekmeköy Terrace Koru sitesinden kredisiz satış sözleşmesi ile 16 müşteki 350 -500 bin lira arasında değişen fiyatlarla ev aldı. Sözleşmelerde evlerin vadeli olarak emre muharrer senetler karşılığında satıldığı belirtildi.

SATIŞTAN SONRA EVLER BANKAYA İPOTEKLENDİ

Dairelerin yapımı tamamlandığında anahtarları teslim tutanaklarıyla birlikte sahiplerine teslim edildi. Bazı müştekiler evlerine yerleşirken bazıları da kiraya verdi. Tüm bunlara rağmen müştekilerin birçok kez talebine ve 16 evin ödemeleri yapılmasına rağmen İnanlar İnşaat tarafından tapu devirleri yapılmadı. Satış sözleşmesi imzalandıktan sonra İnanlar İnşaat, 16 müştekiye sattığı evlerin her birini en az 32 milyon lira değerinde bankalara ipotekledi. Bu nedenle müştekilerin satın aldıkları evlerine haciz işlemleri başlatıldı. İnanlar İnşaat tarafından mevzuata uygun şekilde davranılarak ‘ciro edilemez’ senet verilmesi gerekirken bunun yerine kanuna aykırı emre muharrer şekilde alınan senetler, Anadolu Bank Kurumsal Şubeye çekilen kredilerin teminatı olarak bırakıldı. Müştekiler ile şüpheliler arasında ev satışı için yapılan sözleşme sonrası evlerin ipotek edilmesi, bankaların ödeme yapılması için müştekileri aradığında ortaya çıktı.

900 CİVARINDA MAĞDUR VAR

İnanlar İnşaat’ın Çekmeköy Terrace Koru, Beylikdüzü ve Zekeriyaköy’deki projelerinden mağdur olanların sayısının 900 civarında olduğu belirtilen dilekçede, “Firma müşterilerine konut kredisi kullandırmak yerine, bankalardan proje kredisi kullanmayı tercih ederek müşterileri bankaların ipotekleriyle karşı karşıya bırakmıştır” denildi.

KIRMIZI BÜLTEN İSTENDİ

Tüm bu nedenlerle İnanlar İnşaat’ın banka hesapları ve çekilen kredilerin tespiti için tüm banka kayıtlarının incelenmesi istendi. Öte yandan FETÖ soruşturması sonrası yurt dışına kaçan Serdar İnan hakkında kırmızı bültenle arama kararı verilmesi talep edildi. Ayrıca yurt içinde olduğu tespit edilen diğer şüpheliler hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konulması istendi.