Senkronize çalışacağız
ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu.
Ziyarete Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da katıldı. Karalar çiftini makamında karşılayan İmamoğlu, “Her akşam aradı beni başkanım. Adana usulüyle cesaret verdi bana” dedi. İmamoğlu, “Muhtemelen önümüzdeki hafta genel başkanımızın önderliğinde bir araya geleceğiz. Çok başka bir dönemi başlatma niyetindeyiz. Yerel yönetimlerde işbirliği yaparak, senkronize bir çalışma yönetimi ortaya koyacağız. Hepimizin yolu açık olsun” diye konuştu. Karalar da “Senin duruşun ilk günden beri ‘İstanbul benim’ duruşuydu zaten. Ve öyle oldu” dedi. Karalar’ı bugün Maltepe’de düzenlenecek ’İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması’na davet eden İmamoğlu, “Çocuğu, kadını, erkeği, sanatçısı, işçisi, oy vereni, vermeyeni herkesi davet ettik. Kendi araçlarıyla gelecekler. İETT otobüslerimizi tahsis etmedik onu söyleyeyim” diye konuştu.
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