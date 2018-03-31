Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransız Bakana neler söylediğini şöyle aktardı: “Bir terör örgütünün en üst düzeyde karşılanması, Fransa’nın çifte standart içerisinde olduğunun göstergesidir. Fransa’ya terör saldırısında bulunan kişileri Cumhurbaşkanımız Ankara’da ağırlasa Fransa ne düşünür? YPG ve PKK, Türkiye’de 40 bin kişinin ölümüne neden olmuştur. İki örgüt arasında bir fark yoktur. Fransa’nın bizimle teröristler arasında arabuluculuk yapma önerisi kabul edilemez bir öneridir. Sen kimsin arabuluculuk yapacaksın?



Bir terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk yapma cüretini nereden buluyorsun? Bir konuda arabuluculuk yapmak için dürüst ve tarafsız olması lazım. Fransa zaten teröristlerin tarafında. Fransa objektifliğini yitirmiştir. Gerçekleri bilmesine rağmen farklı bir yol tercih etmeye başlamıştır.”