Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Sen kimsin'

    'Sen kimsin'

    Uğur ERGAN / ANKARA
    31.03.2018 - 00:21 | Son Güncelleme:

    ANKARA, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye ile SDG arasında arabuluculuk yapma teklifine sert tepki gösterdi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransız Bakana neler söylediğini şöyle aktardı: “Bir terör örgütünün en üst düzeyde karşılanması, Fransa’nın çifte standart içerisinde olduğunun göstergesidir. Fransa’ya terör saldırısında bulunan kişileri Cumhurbaşkanımız Ankara’da ağırlasa Fransa ne düşünür? YPG ve PKK, Türkiye’de 40 bin kişinin ölümüne neden olmuştur. İki örgüt arasında bir fark yoktur. Fransa’nın bizimle teröristler arasında arabuluculuk yapma önerisi kabul edilemez bir öneridir. Sen kimsin arabuluculuk yapacaksın?

    Bir terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk yapma cüretini nereden buluyorsun? Bir konuda arabuluculuk yapmak için dürüst ve tarafsız olması lazım. Fransa zaten teröristlerin tarafında. Fransa objektifliğini yitirmiştir. Gerçekleri bilmesine rağmen farklı bir yol tercih etmeye başlamıştır.”

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri