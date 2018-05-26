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    Şemdinli'de kalekola saldıran 2 PKK'lı öldürüldü

    (DHA)
    26.05.2018 - 10:53 | Son Güncelleme:

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Altınsu köyünde bulunan polis kalekoluna bir grup PKK'lı terörist roketataralı saldırıda bulundu. Çıkan çatışmada, 1'i kadın 2 terörist öldürüldü. 

    Olay, ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Altınsu köyünde gece meydana geldi. Bir grup terörist, ilçe girişine yeni yapılan polis kalekoluna roketatarlı saldırıda bulundu. Bölgeye takviye ekipler gönderildi. Özel hareket polislerinin de olay yerine gelmesi üzerine kısa sürede sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1'i kadın 2 PKK'lı terörist öldürülürken bölgede ise geniş çaplı operasyon başlatıldı. 

    Şemdinli'de polis kalekoluna yapılan saldırı ile ilgili Hakkari Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "26.05.2018 günü saat:00.35 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Mahallesi Elde Mevkii olarak isimlendirilen bölgede, henüz yapımı devam eden kalekol inşaatına PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca 3 adet roket atılmıştır. Atılan roketler sonucunda herhangi bir zayiatın olmadığı tespit edilmiştir.Eylemi gerçeklestiren bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için polis özel harekat unsurları tarafından başlatılan operasyonda arazide yapılan iz takibi sonucu  sıcak temas sağlanmış ve  1 bayan 1 erkek olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede asker, jandarma ve polis tarafından geniş çaplı operasyon ve arama faaliyetleri devam etmekte olup, mevcut ise diğer terör örgütü mensuplarının da yakalanmaları için İHA destekli yoğun faaliyetlere devam edilmektedir."

     

     

    Etiketler: gündem
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