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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sinan HARMANCI/AMASYA (DHA)
25.02.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Sekreterine cinsel saldırıda bulundu, gerçek ortaya çıktı

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Sekreterine cinsel saldırıda bulundu, gerçek ortaya çıktı

Amasya'da kendini 'istihbaratçı albay' olarak tanıtıp tutuklu FETÖ üyelerinin yakınlarını cezaevinden çıkarma vaadiyle 3 kişiyi, iş bulma vaadiyle 1 kişiyi toplam 570 bin lira dolandırdığı öne sürülen Pehlül Akbıyık (47), yerleştikleri otelde sekreteri H.E.'ye (20) cinsel saldırıda bulunduğu ve zorla alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Akbıyık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Amasya'ya gelen Pehlül Akbıyık, yanında sekreteri olduğunu belirttiği H.E. ile otele yerleşti. Alkol alan Pehlül Akbıyık, cinsel saldırıda bulunmak istediği öne sürülen H.E.'yi zorla alıkoymaya çalıştı. H.E.'nin ihbarı üzerine otele gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı odada yapılan aramada polis kokartı, polis ve basın kimlikleri, kaşe ve faturalar, kameralı gözlük, telsiz, ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi, fotoğraf makinesi, cep telefonları ve flaş bellek ele geçirildi.

KENDİNİ ALBAY OLARAK TANITMIŞ

Pehlül Akbıyık‘ın 13 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Kendisini 'istihbaratçı jandarma albay' olarak tanıttığı öne sürülen Akbıyık'ın, tutuklu olan FETÖ üyesi yakınlarını cezaevinden çıkarma vaadiyle 3 kişiyi, iş bulma vaadiyle de 1 kişiyi toplam 570 bin lira dolandırdığı saptandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Pehlül Akbıyık, gazetecilerin "Kendinizi eski Albay olarak tanıtmışsınız, doğru mu?" soruları üzerine "Genelkurmay Başkanına sorun. Ben jandarma istihbaratım da ondan. Ben kimseyi dolandırmadım" yanıtı verdi.

Pehlül Akbıyık, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sekreterine cinsel saldırıda bulundu, gerçek ortaya çıktı

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