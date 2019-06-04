Şehrinizde bayram namazı saat kaçta? Tüm kentlerin bayram namazı saati
Ramazan Bayramı’nın en önemli ibadeti bayram namazının saati sabahın erken saatlerinde Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşların araştırdığı konu oldu. Bayram namazını ikamet ettikleri şehirde cemaatle birlikte kılmak isteyenler, internet üzerinden ‘bayram namazı saat kaçta?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte Diyanet'in yayınlandığı 2019 il il bayram namazı vakitleri...
Bayram namazı vakti vatandaşlar tarafından şimdiden merak konusu oldu. Milyonlarca Müslüman, bu sabah kendilerine en yakın camiye giderek cemaatle birlikte bayram namazı ibadetini yerine getirecek. Diyanet İşleri Ramazan Bayramı namaz saatlerini açıkladı. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, illere göre değişiklik gösteren bayram namazı saatleri
BULUNDUĞUNUZ KENTİN BAYRAM NAMAZI SAATİ
Bulunduğunuz kenttteki bayram namazı saatlerini aşağıdaki listeden görüntüleyebilirsiniz. Saatler, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış resmi verilerdir;
Adana: 05.58
Adıyaman: 05.44
Afyonkarahisar: 06.13
Ağrı: 05.20
Aksaray: 06.00
Amasya: 05.47
Ankara: 06.01
Antalya: 06.16
Ardahan: 05.18
Artvin: 05.22
Aydın: 06.26
Balıkesir: 06.21
Bartın: 05.58
Batman: 05.32
Bayburt: 05.30
Bilecik: 06.12
Bingöl: 05.33
Bitlis: 05.27
Bolu: 06.04
Burdur: 06.16
Bursa: 06.15
Çanakkale: 06.26
Çankırı: 05.56
Çorum: 05.51
Denizli: 06.21
Diyarbakır: 05.36
Düzce: 06.05
Edirne: 06.21
Elazığ: 05.38
Erzincan: 05.35
Erzurum: 05.27
Eskişehir: 06.10
Gaziantep: 05.49
Giresun: 05.36
Gümüşhane: 05.33
Hakkâri: 05.23
Hatay: 05.56
Iğdır: 05.16
Isparta: 06.15
İstanbul: 06.13
İzmir: 06.27
Kahramanmaraş: 05.50
Karabük: 05.58
Karaman: 06.06
Kars: 05.18
Kastamonu: 05.53
Kayseri: 05.53
Kırıkkale: 05.58
Kırklareli: 06.19
Kırşehir: 05.57
Kilis: 05.51
Kocaeli: 06.10
Konya: 06.07
Kütahya: 06.13
Malatya: 05.43
Manisa: 06.25
Mardin: 05.35
Mersin: 06.01
Muğla: 06.25
Muş: 05.29
Nevşehir: 05.56
Niğde: 05.58
Ordu: 05.38
Osmaniye: 05.54
Rize: 05.27
Sakarya: 06.08
Samsun: 05.43
Siirt: 05.29
Sinop: 05.46
Sivas: 05.44
Şanlıurfa: 05.43
Şırnak: 05.28
Tekirdağ: 06.19
Tokat: 05.45
Trabzon: 05.31
Tunceli: 05.36
Uşak: 06.17
Van: 05.22
Yalova: 06.13
Yozgat: 05.53
Zonguldak: 06.01
10 ÜLKEDE RAMAZAN BAYRAMI KUTLANIYOR
Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Lübnan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Bahreyn ve Cezayir olmak üzere 10 ülke bugün Ramazan Bayramı'nı kutluyor.
Adı geçen 10 ülkede yetkili merciler tarafından yapılan açıklamalarda, ramazan ayının son günü olarak 3 Haziran Pazartesi gününün tespit edildiği ve 4 Haziran Salı günü ise şevval ayının ilk günü, yani bayram olduğu duyuruldu.
Mısır, Filistin, Ürdün, Libya, Tunus, Suriye ve Sudan'da bayram çarşamba günü
Şevval ayının hilalinin pazartesi günü görülmediğini açıklayan Mısır, Filistin, Ürdün, Libya, Tunus ve Suriye, bayramı 5 Haziran Çarşamba günü kutlayacak.
Siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de hükümet güçleriyle çatışan ve başkent Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduran Husiler de çarşamba gününün bayramın birinci günü olduğunu açıkladı.
İstikrar sorunları, mezhep farklılıkları ve ciddi muhalefet yapılarının olduğu bazı ülkelerde yönetimlerle muhalif kanatlar arasında farklı zamanlarda bayram ilanları yapıldı. Irak'ta Sünni ve Şii mercilerin farklı açıklamaları olurken, Suriye'de Esed rejiminin aksine muhalif güçler bayramın salı günü olduğunu ilan etti.
Bazı İslam ülkeleri, hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil, kendi ülkelerinde görülmesini esas alıyor ve bu nedenle ramazan ayının veya bayramın başlangıç gününde farklılık yaşanabiliyor.
Mali Cumhuriyeti ise pazar gününün ramazanın son günü, pazartesinin ise bayramın ilk günü olduğunu duyurmuştu.
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