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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA)
24.11.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Şehit uzman onbaşı Mustafa Akkaya, Afyonkarahisar'da son yolculuğa uğurlandı

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Şehit uzman onbaşı Mustafa Akkaya, Afyonkarahisar'da son yolculuğa uğurlandı

'Barış Pınarı Harekatı'nda askeri aracın çarpması sonucu ağır yaralı kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya (22), memleketi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyünde son yolculuğa uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'ya dün saat 17.00 sıralarında askeri personelin kullandığı 'Kirpi' adı verilen zırhlı araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Akkaya kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Mustafa Akkaya'nın cenazesi, Şanlıurfa'dan bugün öğle saatlerinde Afyonkarahisar'a uğurlandı. Zafer Bölgesel Havalimanı'na askeri uçakla getirilen şehidin naaşı, buradan kara yoluyla toprağa verilmek üzere memleketi İscehisar'ın Karaağaç köyüne getirildi. Şehidin ailesinin oturduğu evin çevresine Türk bayrakları asılırken, dün acı haberi alan yakınları ve komşuları da aileyi yalnız bırakmadı.

Şehit uzman onbaşı Mustafa Akkaya, Afyonkarahisarda son yolculuğa uğurlandı
Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Akif Özkaldı, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti'li milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, CHP Milletvekili Burcu Köksal, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehit uzman onbaşı Mustafa Akkaya, Afyonkarahisarda son yolculuğa uğurlandı
Mustafa Akkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınması için eve getirilmeden önce baba Taner Akkaya (50), anne Döndü Akkaya (46) ile şehidin 3 kardeşi eve geldi. Şehidin annesi Akkaya, "Benim oğlum ölmedi. Gözlerinden yaşlar akıyor. Yandım anam yandım" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin kardeşleri de uzun süre gözyaşı döktü. Baba Taner Akkaya'yı, Afyonkarahisarlı diğer şehit babaları teselli etti.

Şehit uzman onbaşı Mustafa Akkaya, Afyonkarahisarda son yolculuğa uğurlandı
'ASLAN OĞLUM BENİ NİYE BIRAKIP GİTTİN?'

Şehidin cenazesi ambulansla ailesinin oturduğu evin önüne getirildi. Mustafa Akkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu ambulanstan indirildikten sonra evin önünde dua okunup helallik alındı. Anne Döndü Akkaya, "Aslan oğlum beni niye bırakıp gittin? Ben de oğlumla gideceğim" diyerek ağıtlar yaktı. Şehidin Türk bayrağına sarılı taburu, helallik alınmasından sonra cenaze namazının kılınacağı köy meydanına getirildi.

Cenaze töreni öncesi yaşlı bir adam, şehidin tabutuna sarılıp ağladı. Görevliler tarafından namaz için saf tuttuğu yere götürülen yaşlı adam, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı adam, ambulansa götürülerek müdahale edildi.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun ikindi vakti kıldırdığı namazın ardından şehit Mustafa Akkaya'nın tabutu, bir süre askerlerin omzunda ardından cenazeye katılan kalabalığın elleri üzerinde köy mezarlığına taşındı. Bu sırada şehidin kardeşleri uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Şehit uzman onbaşı Mustafa Akkaya, Afyonkarahisarda son yolculuğa uğurlandı

HAREKATA KATILDIĞINI AİLESİNE SÖYLEMEMİŞ

Vatani görevini bitirdikten sonra yaklaşık 7- 8 ay önce sınava girerek kazanıp uzman onbaşı olarak görevine başlayan Mustafa Akkaya'nın, Şanlıurfa'da görev yaptığı, 10 gün önce de 'Barış Pınarı Harekatı'na katıldığı belirtildi. Şehit Akkaya'nın 'Barış Pınarı Harekatı'na katıldığını arkadaşına söylediği, ailesinin ise haberinin olmadığı öğrenildi.

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