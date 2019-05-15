Şehit davasında zamanaşımına ihlal kararı
ANAYASA Mahkemesi (AYM), 2005’te Şırnak’ta mevzileri kontrol eden bir teğmenin, korucu tarafından vurularak şehit edilmesine ilişkin soruşturmanın sekiz yıl sürdükten sonra zamanaşımından düşmesini ‘makul’ bulmadı.
AYM, etkili soruşturma yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Şırnak’ta görev yapan Teğmen G.Y., 28 Ocak 2005’te gece timindeki geçici köy korucularını mevzilerinde denetlediği sırada korucu M.A.E. tarafından vurularak şehit edildi. M.A.E. ifadesinde, gece mevzideyken gelenlerin terörist olduğunu zannederek ateş ettiğini savundu. Askeri mahkeme görevsizlikle dosyayı Asliye Ceza’ya gönderirken sanık da tahliye edildi. Askeri Yargıtay, görevsizlik kararını onadı. Asliye Ceza Mahkemesi de görevsizlik kararı vererek, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkeme, 27 Mart 2012’de sanığa taksirle adam öldürmek suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası verdi. Yargıtay da 25 Eylül 2013’te zaman aşımından düşme kararı verdi. Askeri yetkililerin yargılandığı dava da beraatle sonuçlandı. Teğmen G.Y.’nin ailesi AYM’ye 16 Ocak 2014’te bireysel başvuruda bulundu. AYM, yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. AYM, ailenin oğullarını kasten öldürdüğünü iddia ettiği sanık köy korucusunun yeniden yargılanmasına, anne-babaya ayrı ayrı 73’er biner liradan net 146 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
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