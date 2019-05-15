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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU - ANKARA
15.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Şehit davasında zamanaşımına ihlal kararı

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Şehit davasında zamanaşımına ihlal kararı

ANAYASA Mahkemesi (AYM), 2005’te Şırnak’ta mevzileri kontrol eden bir teğmenin, korucu tarafından vurularak şehit edilmesine ilişkin soruşturmanın sekiz yıl sürdükten sonra zamanaşımından düşmesini ‘makul’ bulmadı.

AYM, etkili soruşturma yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Şırnak’ta görev yapan Teğmen G.Y., 28 Ocak 2005’te gece timindeki geçici köy korucularını mevzilerinde denetlediği sırada korucu M.A.E. tarafından vurularak şehit edildi. M.A.E. ifadesinde, gece mevzideyken gelenlerin terörist olduğunu zannederek ateş ettiğini savundu. Askeri mahkeme görevsizlikle dosyayı Asliye Ceza’ya gönderirken sanık da tahliye edildi. Askeri Yargıtay, görevsizlik kararını onadı. Asliye Ceza Mahkemesi de görevsizlik kararı vererek, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkeme, 27 Mart 2012’de sanığa taksirle adam öldürmek suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası verdi. Yargıtay da 25 Eylül 2013’te zaman aşımından düşme kararı verdi. Askeri yetkililerin yargılandığı dava da beraatle sonuçlandı. Teğmen G.Y.’nin ailesi AYM’ye 16 Ocak 2014’te bireysel başvuruda bulundu. AYM, yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. AYM, ailenin oğullarını kasten öldürdüğünü iddia ettiği sanık köy korucusunun yeniden yargılanmasına, anne-babaya ayrı ayrı 73’er biner liradan net 146 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

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